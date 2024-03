Spieler des Tages

Drei Treffer in einem Ligaspiel - das war Paul Stock schon einmal gelungen: Ende Februar 2022, damals noch für den Südwest-Regionalligisten Steinbach Haiger (5:0 gegen die TSG Balingen). Im Profibereich aber war der Dreierpack am Sonntag in Fürth der erste für den 27-Jährigen. Mit dem verdoppelte er seine bisherige Ausbeute in dieser Saison zudem auf sechs Tore. Seine Vorarbeit zum 4:1-Endstand in Fürth rundete Stocks Sahne-Nachmittag perfekt ab.

fi