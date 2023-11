Spieler des Tages

Die ersten zwölf Spieltage waren für Felix Platte ein ständiges Auf und Ab. Fünfmal schaffte es der Angreifer aufgrund von Verletzungen nicht in den Paderborner Kader. Viermal stand er in der Startelf, und dreimal kam der 1,92-Meter-Mann als Joker. So auch in Karlsruhe, wo er nach seiner Einwechslung in der 69. Minute die Treffer zum 2:0 und 3:0 erzielte. Mit seinem ersten Doppelpack in dieser Saison stellte der 27-Jährige seine ganze Klasse unter Beweis.

Jochem Schulze