1860 verliert wieder - Später Jubel in Mannheim - VfL dreht Spiel

Der Drittliga-Mittwoch brachte die dritte Löwen-Niederlage in Serie, einen weiteren Erfolg der Saarbrücker unter Ziehl, einen Last-Minute-Sieg in Mannheim sowie einen Comeback-Erfolg des VfL Osnabrück. Außerdem zwei unerwünschte Unterbrechungen.

Der 1. FC Saarbrücken zieht unter Rüdiger Ziehl im Aufstiegsrennen der 3. Liga weiter die Zügel an und ist punktgleich mit dem Tabellendritten Wiesbaden Vierter. Gegen den VfB Oldenburg gab es nach Toren im ersten Durchgang durch Cuni, Günther-Schmidt und Appiah (Eigentor) einen verdienten 3:1-Erfolg und die Punkte 11, 12 und 13 von 15 möglichen unter Interimstrainer Ziehl. Die Gäste aus dem Norden, die durch Adetula noch verkürzen konnten (75.), kassierten die fünfte Niederlage in Serie und konnten nur haarscharf den Absturz in die Abstiegszone vermeiden.

Löwen erstmals aus den Top 3 raus

1860 München steckt kurz vor der WM-Pause im Tief. Auch beim SC Freiburg II verloren die Löwen, die ohne ihr verletztes Abwehr-Talent Morgalla angetreten waren. Kehl aus der Distanz und Bauer nach gut einer Stunde machten den 2:0-Erfolg der Breisgauer perfekt, die nicht aufstiegsberechtigt Tabellenzweiter sind. Die unterlegene und über weite Strecken harmlose Köllner-Elf rutschte erstmals in dieser Saison aus den Top 3 des Klassements heraus und ist nur noch Fünfter.

Sohm trifft doppelt

Zu Hause kann Waldhof Mannheim - das gilt auch nach dem Heimspiel gegen den FSV Zwickau, wenngleich es eine enge Angelegenheit war im Carl-Benz-Stadion. Matchwinner für die Kurpfälzer war Sohm, der seine seit September währende Durstrecke mit dem 1:0 beendete (77.) und nach Vogts Ausgleich (79.) in der 90. Minute auch noch das 2:1 besorgte. Mannheim ist weiter Erster der Heimtabelle, im Gesamtbild sind es 13 Punkte zur Spitze.

Zwei Unterbrechungen

Sowohl in Essen als auch in Osnabrück war am Mittwochabend nicht pünktlich Schluss. An der Hafenstraße musste im ersten Durchgang eine gestürzte Ordnerin medizinisch versorgt werden - die Mannschaften warteten einige Minuten in den Kabinen, bis es weitergehen konnte. Beim VfL flog ein Gegenstand in Richtung eines Verler Spielers, auch hier kam es zu einer ungewollten Unterbrechung.

Meppen zum vierten Mal in Serie ohne Tor

Tore gab es in Essen nicht. Die Rot-Weissen, zuletzt spürbar im Aufwind und in Oldenburg furioser 5:3-Sieger, konnten den Meppener Abwehrriegel nicht knacken. Die Gäste aus dem Emsland ergatterten einen Punkt im Abstiegskampf, blieben jedoch im vierten Spiel in Serie ohne einen Torerfolg.

Adamczyk patzt, doch der VfL dreht das Spiel

Einen wichtigen Comeback-Sieg feierte der VfL Osnabrück gegen den Nachbarn SC Verl. Der war an der Bremer Brücke durch ein Slapstick-Tor in Führung gegangen - Keeper Adamczyk konnte eine Ochojski-Flanke nicht über die Latte lenken, vom Aluminium prallte das Spielgerät ins Feld zurück, wo sich Otto bedankte (41.). Im zweiten Durchgang zeigte die Schweinsteiger-Elf Moral und drehte den Spieß durch Treffer von Engelhardt und Traoré zur Freude der Fans noch um. Osnabrück verschaffte sich durch den zweiten Heimsieg in Folge etwas Luft zur Abstiegszone.