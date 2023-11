1860 vergibt Elfer und verliert S-Bahn-Derby - RWE-Serie reißt - Sechs Platzverweise

Sechs Platzverweise, die Niederlage von 1860 im S-Bahn-Derby gegen Haching und das Ende der Essener Sieges-Serie - der Samstagnachmittag hatte in der 3. Liga einiges zu bieten. Auch einen weiteren Duisburger Tiefpunkt.

Am Samstag stand das S-Bahn-Derby in München im Blickpunkt, das am Ende dezimierte 1860 zog dabei gegen Unterhaching mit 0:1 den Kürzeren. Der nächste bittere Rückschlag für die Löwen nach der Pokal-Blamage unter der Woche gegen Pipinsried (0:1). Ein Kopfballtreffer von Fetsch reichte Haching, um im siebten Anlauf erstmals in der 3. Liga gegen 1860 zu gewinnen (1/1/5).

Essens Sieges-Serie reißt in Ingolstadt

Mit breiter Brust fuhr Essen als Tabellendritter nach Ingolstadt, nach fünf Dreiern in Folge kein Wunder. Doch der FCI holte RWE auf den Boden der Tatsachen zurück. Nach Mauses 10. Saisontor und dem Kopacz-Treffer führten die Schanzer schnell 2:0. Harenbrock brachte die Gäste zwar zurück (31.), nach Götzes Gelb-Rot (74.) war die RWE-Niederlage aber perfekt. Daran änderte auch Kügels Rot in der Nachspielzeit nichts.

Die aktuelle Tabelle

Aue rückt näher an RWE heran

Nach dem Essener Ausrutscher ist nicht nur der FCI sondern auch Aue näher an Rang drei herangerutscht. Aue, zuletzt mit nur einem Punkt aus zwei Partien, wurde gegen den BVB II zwar zwei Treffer aberkannt, ein Bär-Doppelpack in Durchgang eins brachte die Dotchev-Elf aber nicht nur tabellarisch in die Spur. Aues Schikora (67.) und Dortmunds Blank (77.) sahen noch Gelb-Rot.

In der Spur ist auch Sandhausen mit dem zweiten Sieg in Folge. Der neue Coach Jens Keller bleibt ungeschlagen (3/2/0), weil sein Team Schlusslicht Duisburg 2:0 bezwang. Die Zebras wollen zwar "nicht auf Unentschieden spielen", blieben aber vorne harmlos und befanden sich spätestens nach dem 2:0 durch ein Mai-Eigentor auf der Verliererstraße. Der neue Trainer Boris Schommers wartet auch nach sechs Spielen auf einen Dreier (0/1/5).

Saarbrücken rückt in die Top Ten der Ewigen Tabelle

"Das Erlebnis, zu null zu spielen, fehlt", hatte HFC-Kapitän Nietfeld im Vorfeld der Partie gegen Saarbrücken betont - es fehlt Halle, das im Abstiegskampf feststeckt, auch weiter. Gegen Saarbrücken, das beim 2:0 den zweiten Sieg in Folge einfuhr und wieder etwas nach oben blicken kann, hatte die Ristic-Elf bis zur Pause schon die Gegentreffer 32 und 33 kassiert, zudem sah Lofolomo nach einem üblen Foul noch Rot (79.). Saarbrücken sprang nicht nur in der aktuellen Tabelle unter die Top Ten, sondern auch in der Ewigen Tabelle der 3. Liga.