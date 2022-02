10.000 Zuschauer bei Bochum vs. Leipzig möglich

Beim Heimspiel des VfL Bochum gegen RB Leipzig am Sonntag dürfen der Partie 10.000 Zuschauer beiwohnen.

Wie Bochum am Dienstag bekanntgab, können die Westfalen für das Duell gegen RB am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) 10.000 Tickets verkaufen. Als Grund für die etwas größere Auslastung gegenüber dem vorherigen Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München (4:2) um 1500 Plätze führte der VfL die "aktuell geltende maximale Zuschauerzahl" an.

Dabei wird der aktuell auf Platz 11 notierte Aufsteiger die Zuschauerinnen und Zuschauer bestmöglich auf die vorhandenen Tribünenbereiche verteilen. Im Sitzplatzbereich bleibe es beim 2-er-Schachbrettmuster, bekannt aus dem vorherigen Spiel, teilten die Bochumer auf ihrer Website mit.

Die zusätzlich verfügbaren Tickets werden den Kontingenten für Gästefans und Plätzen in der Ostkurve der Bochumer Arena zugeschlagen.