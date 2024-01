Der 1. FC Köln trauert um Heinz Simmet. Der Doublesieger von 1978 ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Dies teilten die Geißböcke am Mittwoch mit.

Er war einer der erfolgreichsten Spieler in der FC-Geschichte, gewann insgesamt dreimal den DFB-Pokal - darunter auch in der Saison 1977/78, als die Geißböcke das Double einfuhren. In der Nacht zum Mittwoch ist Heinz Simmet nun verstorben.

Simmet wechselte im Jahr 1967 vom damaligen Absteiger Rot-Weiß Essen zum FC. Bei den Domstädtern avancierte der Mittelfeldspieler auf Anhieb zur Stammkraft. Gleich in seiner ersten Saison feierte er mit dem FC den Gewinn des DFB-Pokals. Diesen Triumph wiederholte er 1976/77 und 1977/78. In seiner letzten Saison errang Köln sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Simmet wurde zunächst als Offensivspieler ausgebildet, rückte in Köln aber ins defensive Mittelfeld zurück. Insgesamt 477 Pflichtspiele bestritt er für den FC, davon 357 alleine in der Bundesliga, wo er 48-mal traf. Nur vier Kölner Spieler liegen in diesem Ranking vor ihm: Harald Schumacher ist mit 422 Spielen Rekordhalter vor Overath (409), Pierre Littbarski (406) und Hannes Löhr (381).

Ligaweit steht der gebürtige Saarländer aber in einem anderen Tableau ganz oben: Denn zwischen 1970 und 1977 bestritt Simmet für Köln 259 Bundesligaspiele in Folge und damit so viele wie kein anderer Feldspieler für einen Verein.