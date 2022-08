1. FC Köln präsentiert Europatrikot

Der 1. FC Köln hat für die am Donnerstag startende Europapokal-Saison ein eigenes Trikot herausgebracht - es ist bereits das vierte 2022/23.

In diesem Outfit spielt der 1. FC Köln 2022/23 in Europa. fc-fanshop.de

Heimtrikot, Auswärtstrikot, Ausweichtrikot und jetzt auch noch Europatrikot: Der 1. FC Köln hat am Dienstag ein weiteres Outfit für die laufende Saison präsentiert.

In der Europa Conference League, für deren Gruppenphase sich die Baumgart-Elf in den am Donnerstag beginnenden Play-offs gegen Fehervar aus Ungarn qualifizieren will, tritt der FC im rot-weißen, "handgemalten" Streifenlook an. Das Trikot, das aus recyceltem Polyester besteht, kostet 79,95 Euro.

"Rut und Wiess sind die Farben des FC und das Längsstreifen-Design hat in der Historie des Vereins eine lange Tradition", erklärt FC-Geschäftsführer Philipp Türoff. "Wir glauben fest daran, dass wir in dem frischen Design mit den handgemalten Linien eine gute Figur in Europa machen werden."

Das vierte Trikot der Saison ist übrigens noch nicht das letzte. Anfang November ist wie gewohnt das neue Karnevalstrikot zu erwarten.