"Spannendes Profil": Frankfurt macht Baum zum Profi

Eintracht Frankfurt hat Elias Baum (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Tag der Verkündung ist kein Zufall.

Der Bundesligist machte die Unterschrift des Eigengewächses am Donnerstag offiziell - dem 18. Geburtstag von Baum. Die Eintracht bediente sich damit eines Timings, das bei Top-Talenten mittlerweile üblich ist und belohnte den Youngster mit einem Geschenk zur Volljährigkeit. Wie lange der Vertrag des Außenverteidigers läuft, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

"Elias hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten herausragend entwickelt", wird Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung in der Vereinsmitteilung zitiert. "In unserer U 21 ist er trotz seines sehr jungen Alters bereits ein absoluter Leistungsträger und hat darüber hinaus auch bei den Profis mit guten Trainings- und Testspielleistungen auf sich aufmerksam gemacht. Mit seiner mutigen, offensiv ausgerichteten und nicht zuletzt vielseitigen Spielweise weist er ein sehr spannendes Profil eines Außenverteidigers auf."

Bislang noch kein Pflichtspiel für die Profis

Baum wechselte bereits 2015 in die Eintracht-Akademie und spielt aktuell für die zweite Mannschaft der SGE in der Regionalliga Südwest, obwohl er aufgrund seines Alters auch noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre. In zehn Viertligaspielen kommt Baum bislang auf ein Tor. Im September debütierte er beim 1:0 gegen England für die deutsche U-19-Nationalmannschaft.

Erstmals im Kreis der Profimannschaft war Baum Ende 2022 auf der Japan-Tour der SGE, in der Sommervorbereitung stand er in Testspielen der Bundesliga-Mannschaft regelmäßig auf dem Platz. Zuletzt gehörte der gebürtige Frankfurter in der Europa Conference League erstmals zum Kader der ersten Mannschaft, kam aber weder gegen Aberdeen noch bei Saloniki zu seinem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel.