3:1 auf Zypern: Spanien macht großen Schritt zum Gruppensieg

Spanien hat die Pflichtaufgabe auf Zypern souverän gelöst. Weil parallel Schottland in Georgien Federn ließ, ist der Seleccion der Gruppensieg kaum mehr zu nehmen.

Bei dieser Grätsche verletzte sich Spaniens Mikel Oyarzabal am Oberschenkel. AFP via Getty Images

Bei seiner ersten Berufung für Spanien stand Leverkusens Grimaldo direkt in der Startelf. Spaniens Coach Luis de la Fuente vertraute außerdem auf Lamine Yamal, der früh zum 1:0 traf, nachdem er Zyperns Defensive inklusive Schlussmann alt aussehen ließ (5.).

Der Favorit hatte von Beginn an alles im Griff, Zypern versuchte in einem 5-4-1 das eigene Tor so gut es geht zu verteidigen. Dennoch kam Spanien spielerisch immer wieder durch, Merino (8.) und Joselu (19.) verpassten jeweils das 2:0. Dieses sollte Oyarzabal erzielen, nach feinem Pass von Grimaldo tunnelte er aus spitzem Winkel Mall (22.).

Sechs Minuten später stellte Joselu auf 3:0 (28.), zuvor scheiterte Zubimendi bereits mit einem Schuss am Pfosten (27.). Zypern war chancenlos, kam aber noch vor der Pause zu einem Torschuss - Kastanas scheiterte aus der Distanz an Raya (42.). Zu diesem Zeitpunkt war Oyarzabal bereits nicht mehr auf dem Feld, Spaniens Linksaußen verletzte sich bei einer Großchance in Minute 38 am Oberschenkel - Atleticos Riquelme kam für ihn.

Zypern belohnt sich

Im zweiten Durchgang ließ es Spanien deutlich ruhiger angehen, was Zypern zum Ehrentreffer nutzte: Der eingewechselte Charalambous steckte perfekt in den Lauf von Pileas durch. Der Joker schloss frei vor Raya direkt ab und traf ins linke Eck - sein erstes Tor überhaupt für Zypern (75.).

Mehr passierte in Hälfte zwei aber nicht, weil Spanien einfach nicht mehr machte als es musste. Im Parallelspiel holte der Gruppenzweite Schottland nur einen Punkt in Georgien. Spanien ist der Gruppensieg somit kaum mehr zu nehmen, bei nur noch einem offenen Spiel hat die Seleccion zwei Punkte sowie zehn Tore Vorsprung auf die Schotten.

Zum zehnten und letzten Spieltag in der Gruppe A begrüßt Spanien am Sonntag (20.45 Uhr) Georgien zum Heimspiel, Schottland spielt zeitgleich gegen Norwegen.