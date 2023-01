Zwickau: Sportliche Leitung "auf dem Prüfstand" - Reaktion gegen Halle erwartet

Der FSV Zwickau steckt tief im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Die Verantwortlichen haben die Situation analysiert, halten aber vorerst an der sportlichen Leitung fest.

Nur eines der letzten elf Drittliga-Spiele konnte der FSV Zwickau gewinnen, auch nach der Partie beim TSV 1860 München (1:3) standen die Schwäne am Samstag wieder einmal mit leeren Händen da. Aufgrund der "negativ anhaltenden sportlichen Entwicklung", wegen der man mittlerweile auf Abstiegsplatz 18 steht, haben die Geschäftsführung und der Vorstand der Sachsen am Sonntag nun "klar und intensiv" den aktuellen Ist-Zustand analysiert.

Das Auftreten in den beiden Spielen nach der Winterpause entspreche "keinesfalls den Vorstellungen und Erwartungen der Verantwortlichen des FSV Zwickau", wie diese am Montag in einem Statement auf der Vereinswebseite klarstellte. Man werde nun "im sportlichen Bereich alles auf den Prüfstand stellen".

Zwickau setzt auf Kontunuität

"Wir sind bereit, neue Impulse zu setzen, werden dabei aber unseren erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre weiterhin nicht verlassen", lassen sich Geschäftsführung und Vorstand zitieren. Die Schwäne setzen auf Kontinuität, seit 2018 ist Trainer Joseph Enochs im Amt. Auf einen siebten Platz in dessen erster Saison an der Seitenlinie folgten ein 16. und zwei zehnte Plätze. In 171 Drittliga-Partien führte der US-Amerikaner den FSV zu 53 Siegen (51 Unentschieden, 66 Niederlagen).

Mindestens ein weiteres Spiel als Trainer des FSV wird für den 51-Jährigen dazukommen, vor dem Auswärtsspiel in Halle am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) werde man keine Veränderung vornehmen und trotz der "prekären Situation Ruhe bewahren". "So werden wir das wichtige Auswärtsspiel am kommenden Wochenende in Halle ohne Veränderung in der sportlichen Leitung absolvieren", so die Verantwortlichen.

Verantwortliche erwarten klare Leistungssteigerung

Trotz diesem kurzfristig ausgesprochenen Vertrauen erwarte man aber "eine klare Leistungssteigerung und Reaktion sowie ein erfolgreiches Abschneiden". Nach der Partie werde man die Situation neu bewerten. Den Verantwortlichen sei wichtig zu zeigen, dass man keinesfalls tatenlos zuschauen werde und alles für den "Erhalt des Profifußballs in Zwickau" tun werde.

Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, sei der sportlichen Leitung die Freigabe erteilt worden, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und "den Kader der 1. Mannschaft unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch einmal kurzfristig aufzubessern".