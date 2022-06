Zweiter Neuzugang: Mannheim holt Magdeburgs Mittelfeldmann Malachowski

Adrian Malachowski spielt in der kommenden Saison beim SV Waldhof Mannheim. Der Mittelfeldspieler kommt aus Magdeburg.

In Mannheim erhofft man sich von dem Neuzugang "spielerische Qualität und Zweikampfstärke", wie der neue Cheftrainer Christian Neidhart auf der Website des Drittligisten erklärt. "Er verfügt über großes Potenzial sich weiterzuentwickeln, kennt die dritte Liga aus den vergangenen beiden Spielzeiten und kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen spielen."

Malachowski war 2020 zum 1. FC Magdeburg gekommen und lief in 45 Drittliga-Spielen auf. In der vergangenen Saison wurde der Pole meist eingewechselt, in 21 Einsätzen verbuchte der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung aufgeboten werden kann, eine Torvorlage (kicker-Note 3,45). Ausgebildet wurde der ehemalige Junioren-Nationalspieler unter anderem bei Legia Warschau.

"Der SVW ist ein Verein mit viel Tradition und tollen Fans. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen konnte ich mich sehr gut mit der Spielweise und der Perspektive des Vereins identifizieren", sagt der 24-Jährige, der nach dem bereits am Dienstagmittag vorgestellten Bentley Baxter Bahn der zweite Neuzugang für die kommende Saison ist.