Zwei Neuzugänge: Bayerns Basketballer rüsten auf der Spielmacherposition auf

Die Basketballer des FC Bayern haben die ersten beiden Neuzugänge zur kommenden Saison bekannt gegeben: In Leandro Bolmaro und Sylvain Francisco verstärken zwei Spielmacher die Münchner.

Die Basketballer des FC Bayern haben auf die enttäuschende vergangene Saison mit dem Meisterschafts-Aus im Play-off-Halbfinale reagiert und zwei neue Spielmacher verpflichtet. Mit dem Argentinier Leandro Bolmaro und dem Franzosen Sylvain Francisco spielen in der kommenden Saison zwei Guards an der Isar, die bei ihren jeweiligen Nationalteams bereits Länderspielerfahrung sammeln konnten. Das gab der Verein am Mittwoch und Donnerstag jeweils in einer Pressemitteilung bekannt.

Bolmaro sammelte bereits NBA-Erfahrung

Bolmaro kommt vom spanischen Klub Lenovo Teneriffa zu den Münchnern und unterschrieb beim deutschen Pokalsieger einen Zweijahresvertrag bis 2025. Der heute 22-Jährige sammelte beim FC Barcelona Erfahrung in der EuroLeague und gewann mit den Katalanen 2021 das Double. Nachdem er im NBA-Draft 2020 von den New York Knicks an 23. Stelle ausgewählt wurde, wechselte er nach einem Entwicklungsjahr in Europa im Sommer 2021 schließlich zu den Minnesota Timberwolves und eine Spielzeit darauf zu den Utah Jazz. Insgesamt brachte er es in eineinhalb Jahren auf 49 Einsätze in der besten Basketballliga der Welt.

Bayerns neuer Trainer Pablo Laso bezeichnet Bolmaro als junges Talent, das jede Position verteidigen könne. "Zugleich kann er als reiner Point Guard in der Offense das Tempo bestimmen. Er ist groß und athletisch und seine großartige Mentalität macht aus ihm eine der vielversprechendsten Zukunftshoffnungen Argentiniens", so der Spanier.

"Bayern ist einer der größten Klubs überhaupt und Pablo Laso ist jetzt dort Trainer, deswegen ist mir die Wahl leichtgefallen. Ich möchte ein wichtiger Teil des Teams sein und dabei helfen, dass wir in der Liga vorn landen und natürlich auch in der EuroLeague um die Playoffs kämpfen", freut sich der Argentinier auf seine neue Herausforderung in München.

Franciscos Karriere begann in einem Banlieue

Der frazösische Nationalspieler Francisco, der in München ebenfalls einen Vertrag bis 2025 erhielt, spielte in der vergangenen Saison beim griechischen Klub Peristeri B.C., wo er in der vergangenen Spielzeit ins All-Star-Team der griechischen Liga gewählt wurde - als einziger Profi, der nicht bei Meister Olympiakos Piräus unter Vertrag stand. Zuvor sammelte der heute 25-Jährige, der seine Karriere auf einem Streetball-Court in einem Pariser Banlieue begann und mit 14 Jahren in Eigeninitiative nach Florida ging, um sein Spiel weiterzuentwickeln, bereits Erfahrung in der französischen und spanischen Liga.

FCBB-Sportchef Daniele Baiesi freut sich auf seinen zweiten Neuzugang: "Sylvain ist ein sehr athletischer Guard, der sein Talent und seine Qualität bereits mehrfach aufblitzen ließ. Er hat sich unter erstklassigen Coaches geradezu dramatisch verbessert und wird uns viel Energie, Playmaking und Scoring liefern. Er hat in den letzten Jahren einen großen Hunger gezeigt und wird sich mit genau diesem Charakter der neuen Aufgabe stellen."

"Ich komme nach München, um etwas zu gewinnen", formuliert der 1,85 Meter große Guard seine Ziele klar. "Ich will mich bei Bayern weiter steigern. Ich denke, dass ich sehr schnell und vielseitig bin; ich spiele also gern Transition, gehe zum Korb, nehme den Dreier, kann das Pick-and-Roll lesen und vergesse ganz sicher nicht die Defense. Ich freue mich sehr darauf, das alles bald in München zeigen zu können."