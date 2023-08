Zwei Fliegen mit einer Klappe: Atalanta und Scamacca bekommen ihren Willen

Gianluca Scamaccas England-Abenteuer darf durchaus als Fehlentscheidung tituliert werden. Denn glücklich wurde der italienische Nationalspieler dort ganz offensichtlich nicht. Nun kehrt der 24-Jährige fest in die Serie A zurück.

Dass Gianluca Scamacca und die Premier League beziehungsweise seine dortige Karrierestation West Ham United nicht zueinander passten, war gleich in mehreren Punkten ersichtlich.

So kam der hochtalentierte Stürmer in der jüngsten Saison - zugleich seiner ersten seit seinem Wechsel von Sassuolo Calcio im vergangenen Sommer für über 40 Millionen Euro - gerade einmal auf drei magere Törchen in 16 Erstliga-Partien. Immerhin: In der Conference League, die die Hammers letztlich mit einem knappen 2:1-Erfolg über die AC Florenz gewinnen sollten, glückten ihm neben zwei Einschüssen in der Quali ebenfalls drei Treffer in sieben Einsätzen (kein Kaderplatz im Endspiel aufgrund einer kurz vorher notwendigen Knie-Operation).

Dass ihm seine Zeit bei West Ham insgesamt missfiel, machte Scamacca im Juli dann auch in einem Gespräch mit der "Gazzetta dello Sport" klar - was von einigen als Ankündigung zum bevorstehenden schnellen Abschied interpretiert wurde. Dabei sagte er unter anderem - bezogen auf seine Geburtsstadt, seine Ausbildungsstationen Lazio sowie AS und den aktuellen Giallorossi-Trainer: "Rom ist meine Heimat. Francesco Totti ist seit meiner Kindheit mein Idol - und wer träumt nicht davon, einmal von José Mourinho trainiert zu werden?"

Atalanta sticht die Konkurrenz aus

Schnell kamen im Anschluss natürlich Gerüchte auf, die sich verhärteten. So galten lange Zeit Inter Mailand und eben auch die Roma als große Interessenten an Scamacca - zumal die Hauptstädter noch bis nächstes Jahr auf Tammy Abraham (Kreuzbandverletzung im vorderen linken Knie, OP, Reha) verzichten müssen.

Doch in den jüngsten Wochen, nachdem der optisch aufgrund seiner vielen Tätowierungen auffällige Scamacca schließlich auch West Ham aus seinem Instagram-Profil entfernte, kristallisierte sich plötzlich Atalanta Bergamo als neue Adresse heraus. Bis hin zum kompletten Ausstechen der Konkurrenz. Denn an diesem Montag wurde schließlich der fixe Transfer von den Lombarden, die damit unmittelbar auf den gewinnbringenden Verkauf von Rasmus Höjlund (20, Manchester United) reagieren, verkündet: Vertrag bis 30. Juni 2027 - auch seine ursprüngliche Laufzeit bei den Hammers - und 25 Millionen Euro an Ablöse plus fünf weitere als mögliche Boni.

Und damit endete für den unter Roberto Mancini zum Nationalspieler aufgestiegenen Scamacca (elf Spiele für die Squadra Azzurra bislang) das insgesamt doch eher gebrauchte Premier-League-Abenteuer jäh, auch wenn der Stürmer die Zeit und die gewonnene Erfahrung nicht missen will. Das hatte er schon im Juli klargemacht: "Wenn ich nach Italien zurückkehre, dann nicht, weil ich in England gescheitert bin. Es wäre auch kein Schritt zurück, denn unsere Liga (die Serie A; Anm. d. Red.) ist eine der besten."

Außerdem wüssten seine Kritiker nicht, "dass ich die komplette Saison mit einem kaputten Meniskus gespielt habe. An einem Punkt war es dann nicht mehr aushaltbar und ich musste mich operieren lassen. Und trotzdem habe ich acht Tore in 27 Pflichtspielen gemacht. Klar hätte es auch besser sein können, aber auch viel schlechter. Und ich fühle mich als Conference-League-Sieger, obwohl ich im Finale nicht gespielt hab."

Über sein neues Team wurde der Torjäger nach der Unterschrift Folgendes los - speziell über seinen künftigen Trainer Gian Piero Gasperini: "Er hat mir gesagt, dass noch versteckte Qualitäten in mir schlummern, die er sehen kann. Ich habe den besten Platz für mich gefunden. Außerdem hab ich mich gestern bereits in Bergamo umgesehen - und war begeistert." Klingt ganz nach frischem Selbstvertrauen.