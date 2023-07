Vergleiche mit Haaland: ManUnited bekommt Wunschstürmer Höjlund für 75 Millionen Euro

Manchester United bekommt wohl den ersehnten Stürmer, muss für den auf höherem Level noch relativ unerprobten Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo allerdings tief in die Tasche greifen. Immerhin: Der Däne wird schon mit Erling Haaland verglichen.

Wie englische Medien am Samstagabend unisono berichten, hat sich United mit Atalanta Bergamo auf einen Transfer verständigt. Rasmus Höjlund wechselt demzufolge für eine Sockelablöse von 75 Millionen Euro zum Premier-League-Dritten der Vorsaison. Weitere zehn Millionen Euro können durch Bonuszahlungen hinzukommen. Der 20-Jährige wird einen Fünfjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Unter der Woche war auch Paris St. Germain ins Rennen um den Dänen eingestiegen, der erst im vergangenen Sommer von Sturm Graz nach Italien gewechselt war.

Freuen dürften sich über den nahenden Deal auch die Fans von Eintracht Frankfurt. War doch auch Randal Kolo Muani immer wieder als möglicher Kandidat bei United genannt worden. Nun bekommt Coach Erik ten Hag jedoch Wunschstürmer Höjlund, der in 32 Serie-A-Spielen neun Treffer erzielte. Für Dänemark traf der Angreifer in der EM-Qualifikation im März in zwei Spielen fünfmal, dreimal beim 3:1 gegen Finnland.

Vom Spielertyp her wird Höjlund regelmäßig mit Juve-Stürmer Dusan Vlahovic oder gar Erling Haaland verglichen. "Er hat sehr ähnliche Anlagen wie Haaland", sagte zum Beispiel Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini. "Er ist so schnell, er läuft die 100 Meter in unter elf Sekunden und strengt sich dabei nicht mal allzu sehr an."

Mit solchen Vergleichen tut man dem jungen Dänen - wie der Premier-League-Torschützenkönig von Manchester City Linksfuß - wahrscheinlich keinen allzu großen Gefallen. In seiner Entwicklung längst noch nicht so weit, ist seine Verpflichtung eher eine (kostspielige) Wette auf die Zukunft.

Mount und Onana bereits da - Amrabat im Visier

Anders als in vergangenen Transfersommern macht United in diesem Jahr früh Nägel mit Köpfen. Mit Mittelfeldspieler Mason Mount (Chelsea) und Torhüter Andre Onana (Inter Mailand) nach dem Abschied der jahrelangen Nummer 1 David de Gea hatten die Red Devils bereits zwei wichtige Planstellen geschlossen. Als wichtigste Personalie war in Manchester aber die Verpflichtung einer echten Nummer 9 angesehen worden. Von zunächst angedachten Bemühungen um Bayern-Kandidat Harry Kane (Tottenham) nahm man schnell Abstand.

Abgeschlossen sein müssen die Transferaktivitäten des englischen Rekordmeisters damit noch nicht. Wenn noch ein Spieler wie der gehandelte Sofyan Amrabat (Mittelfeld, AC Florenz) verpflichtet werden soll, müsste United allerdings erst Akteure verkaufen.