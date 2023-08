Höjlund kämpft mit den Tränen - Onana beim 3:1 von der Mittellinie düpiert

Manchester United hat seine Generalprobe für den Premier-League-Start bestanden: Die Red Devils besiegten Champions-League-Starter Lens mit 3:1. Einen besonders emotionalen Start erlebte Neuzugang Höjlund.

Für das erste Stimmungshoch hatten die Verantwortlichen bereits vor der Generalprobe gegen den französischen Vizemeister höchstpersönlich gesorgt: Am Samstag machte ManUnited den mit Spannung erwarteten Deal mit dem neuen Stürmer Höjlund offiziell. Das volle Old Trafford erhob sich von seinen Sitzen und applaudierte überschwänglich, als der für 75 Millionen Euro geholte Sommerneuzugang angekündigt wurde und aus dem Spielertunnel gen Rasenmitte lief. Höjlund zeigte sich direkt emotional und kämpfte sichtlich mit den Tränen.

In den ersten 45 Minuten hätten die United-Fans den sechsmaligen dänischen Nationalspieler (sechs Tore) sicherlich gerne auf dem Rasen gehabt, denn auf einen Torerfolg der Heimmannschaft wartete das Old Trafford vergeblich. Stattdessen gingen die Gäste aus Frankreich, die mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Fulgini (Mainz) und Danso (Augsburg) starteten, mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine. Mittelstürmer Sotoca nutzte einen katastrophalen Abspielfehler von Diogo Dalot, indem er den Ball kurz nach der Mittellinie in hohem Bogen über den an der Strafraumkante stehenden Onana hinweghob (23.).

Ten Hag wählt die richtigen Worte

In der Kabine dann hatte United-Coach Erik ten Hag offenbar die richtigen Worte gewählt, viel zielstrebiger präsentierte sich sein Team von der ersten Sekunde nach dem Seitenwechsel. Es dauerte lediglich drei Minuten, ehe Rashford auf Zuspiel von Antony auf 1:1 stellte (48.). Der Brasilianer hatte den Engländer rechts in den Strafraum geschickt, wo Rashfords von Danso abgefälschter Rechtsschuss unhaltbar über Keeper Samba hinwegflog.

In der Folge zog der Premier-League-Klub die Zügel weiter an, speziell auf seiner linken Seite wirbelte Garnacho - von den United-Fans hinterher zum "Man of the Match" gewählt - die Lens-Verteidiger ordentlich durcheinander. In Minute 53 bediente der erst 19-Jährige den vorherigen Assistenten Antony, der sich die Kugel eigentlich zu weit vorgelegt hatte - vor dem herausstürzenden Samba aber doch die Nerven behielt.

Ich bin mir sicher, dass die ganze Mannschaft auf einen Typ wie ihn gewartet hat. Ten Hag über Höjlund

Die Vorentscheidung stellten die Hausherren noch vor Anbruch der Stundenmarke her, weil Rashford nach einem Shaw-Freistoß von links Casemiro anköpfte. Der Ball flog vom Brasilianer ins linke untere Eck (59.). Beim 3:1 für den Favoriten sollte es letztlich bleiben.

Ten Hag zeigte sich nach Schlusspfiff begeistert von seinem neuen Stürmer. "Ich bin mir sicher, dass die ganze Mannschaft auf einen Typ wie ihn gewartet hat, und sie werden ihn integrieren und ihm in der Kabine wie auf dem Spielfeld helfen", sagte der Niederländer über Höjlund. Diesen hatte er zuvor als "echten Stürmer" beschrieben, einen "sehr guten Pressingspieler mit physischer Präsenz". Seinen Wert für die Mannschaft müsse Höjlund aber erst noch beweisen.

Für ManUnited startet die Pflichtspielsaison am 14. August (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen Wolverhampton. Lens ist tags zuvor um 13 Uhr bei Stade Brest zum Auftakt der Ligue 1 zu Gast.