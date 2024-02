Zusammenprall mit Folgen: Dietz fehlt beim Gang nach Duisburg

Viktoria Köln muss am kommenden Wochenende in Duisburg auf Lars Dietz verzichten. Der hatte sich beim Landespokalspiel in Aachen verletzt.

Der Ausflug zum Tivoli nach Aachen am Mittwochabend verlief alles andere als rund für die Viktoria. Der Drittligist zog im Landespokal-Viertelfinale Mittelrhein mit 0:2 den Kürzeren bei der Alemannia, zudem war für Lars Dietz das Spiel nach einer guten halben Stunde beendet.

Nach einem Zweikampf blieb Dietz verletzt liegen, musste behandelt und vom Feld gebracht werden und wurde durch Tobias Anselm ersetzt. Nach dem Zusammenprall ging es für Dietz in die Uniklinik in Aachen, am Donnerstag standen weitere Untersuchungen in der MediaPark Klinik in Köln an. Letztlich wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

"Glück im Unglück", schrieb der Verein, dennoch wird Dietz die anstehende Partie der Viktoria am kommenden Samstag bei Kellerkind MSV Duisburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen.

Letzte sieben Liga-Spiele über die volle Distanz

Der Innenverteidiger stieg erst am 16. Spieltag in die Saison ein, als er beim 3:3 seines Klubs in Münster in der 67. Minute eingewechselt wurde. Die ersten 15 Runden hatte Dietz aufgrund einer Fraktur am Zeh verpasst. Seit dem 18. Spieltag hat der Abwehrmann alle sieben Spiele der Domstädter über die volle Distanz bestritten. Nun muss er eine Zwangspause einlegen.