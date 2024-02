Mittelrheinpokal: Aachen wirft Drittligist Viktoria Köln raus

Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Im Viertelfinale des Landespokals Mittelrhein bezwang das Team von Heiner Backhaus Viktoria Köln am heimischen Tivoli mit 2:0.

Die Alemannia, die zuletzt das Topspiel der Regionalliga West mit 3:1 gegen Oberhausen gewonnen hatte, empfing die Kölner Viktoria mit breiter Brust. Die jüngsten neun Pflichtspiele hatten die Gastgeber alle für sich entscheiden können. Die von Olaf Janßen trainierten Gäste dagegen hatten in der Liga zuletzt gegen die Dortmunder Zweitvertretung mit 1:3 verloren.

Die erste Chance der Partie gehörte den Gästen, doch Viktorias Handle scheiterte an Torwart Johnen (11.). Auf der Gegenseite brachte ein Standard Aachen in der 19. Minute in Front: Müller verwandelte einen Freistoß aus rund 25 Metern zur Führung. Wenig später kam es für die Viktoria noch dicker: Nach langer Behandlungspause musste Dietz verletzt abtransportiert werden, Anselm kam für ihn in die Partie (31.).

Das 2:0 für die Alemannia fiel ebenfalls nach einem ruhenden Ball: Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Statovci zum Abschluss, Viktoria-Keeper Voll konnte den Ball nur abklatschen lassen, Baum war zur Stelle und staubte ab (60.).

Nachdem die Kölner keine entscheidende Gefahr mehr auf das Aachener Tor ausüben konnten und auf der anderen Seite Heinz mit einem Schuss an den Pfosten das 3:0 verpasste (90.+5), stand der zehnte Pflichtspielsieg in Folge für die Alemannia, der gleichzeitig den Einzug ins Halbfinale des Mittelrheinpokals bedeutet.