Zurück zum Heimatverein: Bargfrede wechselt zum Heeslinger SC

Spektakuläre Rückholaktion des Heeslinger SC: Wie der Klub aus der Oberliga Niedersachsen am Montag vermeldete, wird der langjährige Spieler des SV Werder Bremen, Philipp Bargfrede, zu seinem Jugendklub zurückkehren.

"Dieser Wechsel ist natürlich herausragend - nicht nur für das Team, sondern darüber hinaus auch für den Verein, für unsere Zuschauer, ja fußballerisch für die ganze Region", schwärmt Carsten Schult, Teammanager des Heeslinger SC, in einer Meldung und übertreibt mit seinen Worten sicherlich nicht. Schließlich kehrt mit Philipp Bargfrede ein Spieler zu seinem Jugendverein - der damals noch TuS Heeslingen hieß - zurück, der nach seinem Wechsel zu Werder Bremen im Juli 2004 eine beeindruckende Karriere hingelegt hat: Für Bremen lief der heute 34-Jährige 206-mal in der Bundesliga auf, stand in Champions League und Europa League auf dem Platz, ehe er ab 2021 als Führungsspieler zur zweiten Mannschaft abkommandiert wurde.

Ab sofort heißt Bargfredes Betätigungsfeld wieder Wald- statt Weser-Stadion. "Ich freue mich, dass ich nochmal für den Verein spielen kann, wo alles begann. Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich auf diesem Sportplatz verbracht", so Bargfrede, der verrät: "Die Verbindung ist ja nie abgebrochen. Ich kenne das Umfeld, die Leute, war ja immer mal da, habe bei Spielen zugeschaut."

Schult ist sich sicher, dass der prominente Neuzugang dem Tabellensechsten der abgelaufenen Saison in der Oberliga Niedersachsen einen Schub geben wird: "Zum ersten Mal spielt Philipp im Herrenbereich für seinen Heimatverein. Wir sind sehr froh, dass er unser Team verstärkt. Viele junge Spieler im Kader werden von ihm profitieren."