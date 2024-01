Zurück in der NFL! Jim Harbaugh unterschreibt bei den Chargers

Auf dem Head-Coach-Markt der National Football League ist der nächste Domino gefallen: Die Los Angeles Chargers sicherten sich mit Jim Harbaugh einen der größten Namen. Nach neun erfolgreichen Jahren an der University of Michigan kehrt der 60-Jährige in die NFL zurück.

"Ladies and gentlemen, we got him" verkündeten die Chargers. Laut US-Medien unterschrieb Harbaugh in Los Angeles einen Fünfjahresvertrag. In den vergangenen neun Jahren betreute er überaus erfolgreich die Michigan Wolverines, von denen sich Harbaugh nach einer perfekten 15-0-Saison samt Gewinn der nationalen College-Meisterschaft nun verabschiedet. Der 60-Jährige, der schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit einer Rückkehr in die NFL geliebäugelt hatte, geht mit warmen Worten: "Meine Liebe für Michigan, hier zu spielen und als Coach hierhin zurückzukehren, hinterlässt einen bleibenden Einfluss. Ich werde immer ein treuer Wolverine sein."

Seine nächste Station heißt Los Angeles. "Jim Harbaugh ist der personifizierte Football, und ich kann mir keinen Besseren vorstellen, um die Chargers voranzubringen", freute sich Besitzer Dean Spanos. Die Chargers hatten insgesamt 15 Kandidaten für den Head-Coach-Posten interviewt.

Mit den 49ers einst im Super Bowl

Harbaugh kehrt nach zehn Jahren Pause in die NFL zurück. Zur Saison 2011 hatte er einst als Head Coach bei den San Francisco 49ers übernommen und das Franchise nach acht Jahren ohne Play-off-Teilnahme direkt in drei NFC Championship Games in Folge und einen Auftritt in Super Bowl XLVII geführt. Dort zog Harbaugh vor elf Jahren gegen seinen älteren Bruder John knapp den Kürzeren, der schon damals Head Coach der Baltimore Ravens war. Ein Jahr später endete Harbaughs Zeit in der Bay Area nach andauernden Querelen mit Front Office und Besitzer.

Bei den Chargers, für die er 1999 und 2000 selbst als Quarterback spielte, tritt Harbaugh die Nachfolge von Brandon Staley an. Dieser war in Kalifornien nach der desaströsen 21:63-Niederlage bei den Las Vegas Raiders noch während der Saison entlassen worden. Die vor der Saison einmal mehr hochgehandelten Chargers enttäuschten in der AFC West mit einer 5-12-Bilanz wieder einmal.

Nun soll Harbaugh endlich den Erfolg zu dem Team bringen, das mit dem wurfstarken Justin Herbert über einen der besten Quarterbacks der NFL verfügt. Zum Start gab es gewohnt markige Worte: "Der einzige Job, den man ganz oben anfängt, ist es, ein Loch zu graben. Wir wissen, dass wir uns unseren Weg verdienen müssen." Dabei müssen die Chargers auch den Posten des General Managers noch besetzen, nachdem Tom Telesco (mittlerweile Las Vegas Raiders) ebenfalls entlassen worden war.

In der NFL sind damit derzeit noch vier Head-Coach-Stellen unbesetzt - bei den Atlanta Falcons (heißer Kandidat: Trainerlegende Bill Belichick), den Carolina Panthers, den Seattle Seahawks und den Washington Commanders.