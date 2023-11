Zum ersten Mal die Heimatstadt: Henry kehrt nach Lille zurück

Am Donnerstagabend hat Lille OSC die Verpflichtung von Amandine Henry verkündet. Die 34-Jährige wechselt auf Leihbasis zum 1. Januar 2024 von Angel City FC in ihre Geburtsstadt, für die sie allerdings noch nie im Profigeschäft aufgelaufen ist. Als siebenmalige Champions-League-Siegerin und vierzehnmalige französische Meisterin mit Olympique Lyon und Paris St. Germain bringt sie eine riesige Erfahrung mit zu den Doggen. Wie lange ihr Leihvertrag genau laufen wird, wurde aus der LOSC-Mitteilung nicht ersichtlich. Die Saisonpause in den USA dauert bis etwa Ende März.