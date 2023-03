Zingler kritisiert Ausschluss der Eintracht-Fans: "Katastrophale Entwicklung"

Der Ausschluss der Eintracht-Fans im Champions-League-Spiel in Neapel sorgt nicht nur in Frankfurt für Empörung. Derweil bereitet sich die Polizei vor.

Nimmt die UEFA in die Pflicht: Union-Präsident Dirk Zingler. IMAGO/Matthias Koch

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt versuchen zwar noch alles, doch es sieht danach aus, als müsste die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner im Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel ohne eigene Anhänger auskommen. Das sorgt unter anderem auch in Berlin für Kopfschütteln.

"Das ist eine katastrophale Entwicklung", kritisierte Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union, am Donnerstagabend bei RTL+, dass das Innenministerium Italiens mithilfe einer entsprechenden Verfügung Napoli verboten hat, für das Spiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Tickets an Personen mit Wohnsitz in Deutschland zu verkaufen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Fußball für Menschen spielen. Wir wollen, dass Menschen ins Stadion kommen", so Zingler weiter. "Wir sollten alle aufpassen, dass wir diesen Kern unseres Sportes nicht aus den Augen verlieren, und da muss die UEFA tätig werden." Diese dürfe sich nicht "auf der Nase rumtanzen lassen. Am Ende muss der Staat, müssen wir in der Lage sein, diese Spiele sicher zu organisieren".

Sicherheitsvorkehrungen in Neapel verschärft

Die Eintracht, die in Neapel einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen muss, um noch ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen, will sich zwar juristisch gegen den Ausschluss der eigenen Anhänger wehren, hat aber wenig Hoffnung, mit einer Klage im Eilverfahren erfolgreich zu sein. "Das zeigen auch Vergleichsfälle aus der Serie A", so SGE-Vorstand Philipp Reschke. "Wir richten uns auf ein langes und zähes Verwaltungsverfahren ein."

Derweil werden die Sicherheitsvorkehrungen in Neapel bereits verschärft. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hegt die italienische Polizei Befürchtungen, dass Eintracht-Fans auch ohne Ticket in die Stadt reisen und es - wie am Rande des Hinspiels - zu Zusammenstößen kommen könnte.