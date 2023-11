Ziehl erleichtert: "Das ist das, was in der Mannschaft steckt"

Der 1. FC Saarbrücken meldet sich mit dem 1:0-Erfolg über Dynamo Dresden eindrucksvoll in der 3. Liga zurück. Für die Saarländer war es der erste Dreier seit Ende September. Trainer Rüdiger Ziehl spricht von einem "gelungenen Tag".

Die Vorzeichen standen schlecht, denn mit Dynamo Dresden empfing der gebeutelte 1. FC Saarbrücken am Sonntagnachmittag den Tabellenführer der 3. Liga zum Nachholspiel im Ludwigsparkstadion. Es war das Duell des 13. Spieltags, das vor drei Wochen aufgrund des unter Wasser stehenden Platzes beim Pausenstand von 0:0 abgebrochen worden war.

Doch trotz der weitaus schlechteren Ausgangslage konnte der FCS gegen den Favoriten letztlich mit 1:0 gewinnen und drei wichtige Punkte einfahren, um im Tableau von Rang 15 nicht noch weiter abzurutschen. Durch den Befreiungsschlag konnte gleichzeitig der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz (17., VfB Lübeck, 13 Punkte) auf fünf Zähler erhöht werden.

Nach "Trainer raus"-Rufen: Ziehl freut die "Reaktion der Mannschaft"

"Vor einer Woche gab es hier viele Pfiffe und Unzufriedenheit. Jetzt hat die Mannschaft wieder ein Spektakel geboten, sehr viel investiert und Herz gezeigt. Das ist das, was in der Mannschaft steckt und was wir auf Dauer auf den Platz bringen müssen", so Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl im Anschluss an die Partie am Mikrofon von "Magenta Sport", der sich in der vergangenen Woche nach dem 2:3 gegen 1860 München noch mit "Trainer-raus"-Rufen beschäftigen musste.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und der Reaktion der Mannschaft. Sie hat Herz und Charakter gezeigt. Das war ein gelungener Tag", resümierte der 46-Jährige. Für die Saarländer war es der erste Sieg seit Ende September (6:2 in Bielefeld).

Vor allem die Intensität der Partie war für Ziehl ein Schlüssel zum Erfolg gegen den spielerisch überlegenen Gegner: "Viel Kampf, viele Duelle, viele Gelbe Karten. Der Platz hat ein bisschen was hergegeben, um Fußball zu spielen. Am Ende haben wir sehr viel investiert und wegverteidigt." In den umkämpften 90 Minuten hat Schiedsrichter Max Burda insgesamt neun Gelbe Karten verteilt und musste bei einigen Rudelbildungen eingreifen.

Brünker: "Das waren wir den Fans und der gesamten Stadt schuldig"

Den Siegtreffer erzielte Kai Brünker, für den durch sein erstes Tor seit dem 8. Spieltag ein Knoten platze: "Das waren wir den Fans und der gesamten Stadt schuldig." Der Stürmer, für den es bereits das siebte Saisontor war, zeigte sich über den Sieg nach langer Durststrecke erleichtert: "Wenn du so lange nicht gewinnst, steckt das in den Köpfen drin." Trotzdem sei die Stimmung in der Mannschaft gut gewesen, so der 29-Jährige.

Kurz nach seinem Führungstor in der 41. Minuten stand Brünker erneut im Fokus, als er im Zweikampf von Dresdens Stefan Kutschke im Sechzehner zu Fall gebracht wurde und sich anschließend eine Rangelei mit dem SGD-Stürmer lieferte. Die Folge: Beide sahen die Gelbe Karte. Für den Saarbrücker seien derartige Aktionen in solch einer Partie durchaus gewöhnlich: "Das war ein harter Kampf. Trotzdem war es fair ohne großartige Ausschreitungen. Der Schiedsrichter hatte das Spiel gut unter Kontrolle."

Schmidt auf dem Weg der Besserung - Einsatz noch in dieser Saison fraglich

In der Halbzeitpause gab es eine weitere erfreuliche Nachricht für die Saarländer: Patrick Schmidt, der sich am sechsten Spieltag gegen Unterhaching das Schien- und Wadenbein brach, sprach über seinen Verletzungsstand: "Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Abgesehen von der Verletzung ist alles gut. Ich denke, mental habe ich es verarbeitet."

Die Blicke des Neuzugangs aus Ingolstadt würden sich nur noch nach vorne richten auf ein "hoffentlich baldiges Comeback". Ob dieses noch in der aktuellen Saison möglich ist, sei "schwierig zu sagen" und hänge "von vielen Faktoren ab", so der 30-Jährige.

Gegen Anfang Dezember soll mit dem Ablegen der Krücken der nächste große Schritt im Heilungsprozess gemacht werden. Danach komme es darauf an, wie schnell "der Knochen wieder stabil" werde, "dann muss man ganz ohne Stress sehen, ob das gegen Ende der Saison noch realistisch ist".