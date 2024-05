Zeitfahren: Pogacar baut seinen Vorsprung aus - Ganna gewinnt

Tadej Pogacar konnte das zweite Zeitfahren beim diesjährigen Giro d'Italia nicht gewinnen, baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung beim Sieg von Filippo Ganna aber erneut deutlich aus.

Der "Rosarote Panther" Tadej Pogacar eilt der Konkurrenz auf dem Weg zum ersten Gesamtsieg beim Giro d'Italia davon, der vierte Tageserfolg blieb ihm am Gardasee allerdings verwehrt. Im zweiten Einzelzeitfahren musste sich der Slowene nur dem Spezialisten und Ex-Weltmeister Filippo Ganna geschlagen geben. Der Italiener war am Samstag auf dem flachen Parcours über 31,2 Kilometer zwischen Castiglione delle Stiviere und Desenzano 29 Sekunden schneller als Pogacar, der aber deutlich vor seinen Rivalen um Ex-Toursieger Geraint Thomas blieb.

Pogacar, der beim ersten Kampf gegen die Uhr noch gegen Ganna triumphiert hatte, liegt in der Gesamtwertung nun 3:41 Minuten vor Thomas und 3:56 Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez vom deutschen Bora-hansgrohe-Team.

Deutsche Fahrer konnten sich im zweiten Einzelzeitfahren nicht in den Top Ten platzieren. Max Walscheid wusste auf Platz 15 mit einem Rückstand von 1:48 Minuten auf Ganna aber zu überzeugen.

Nicht mehr am Start war am Samstag Phil Bauhaus. Der deutsche Sprinter vom Team Bahrain-Victorious, der in Italien mit zwei dritten Rängen zu überzeugen wusste, trat zum Einzelzeitfahren nicht mehr an. Denn die letzte Woche mit insgesamt vier Hochgebirgsetappen und drei teils knüppelharten Bergankünften gehört auf keinen Fall zum bevorzugten Terrain des Bocholters. "Phil wird sich auf seine bevorstehenden Rennen und Ziele konzentrieren."

Anders als noch beim ersten Zeitfahren am vorvergangenen Freitag konnten sich deutsche Fahrer dieses Mal nicht in Szene setzen. Maximilian Schachmann, der in Perugia für Bora-hansgrohe noch einen hervorragenden fünften Platz herausgefahren hatte, kam als 19. ins Ziel. Vor ihm lag noch Walscheid (Jayo-AIUIa), der als 15. bester deutscher Fahrer wurde.

Am Sonntag geht es beim Giro zurück ins Hochgebirge. Zwischen Manerba und dem fast 2400 Meter hoch gelegenen Ziel in Livigno warten anspruchsvolle 5400 Höhenmeter auf die Radprofis. Dabei muss auch der gefürchtete Mortirolo überquert werden.

Nach dem zweiten und letzten Ruhetag am kommenden Montag steht dann am Dienstag die "Königsetappe" auf dem Programm. Auch ohne das Stilfser Joch stehen noch 4350 Höhenmeter an. Der Giro endet am kommenden Sonntag in der italienischen Hauptstadt Rom.

14. Etappe, Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda (31,2 km; EZF)

1. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers 35:02 Min.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 29 Sek.; 3. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 1:07 Min.; 4. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:14; 5. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla + 1:18; 6. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 1:19; 7. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 1:25; 8. Tobias Foss (Norwegen) - Ineos Grenadiers + 1:26; 9. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 1:28; 10. Edoardo Affini (Italien) - Team Visma + 1:30; ... 15. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 1:48; 19. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 2:05; 21. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 2:07; 23. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 2:17; 48. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 4:06; 112. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 5:57; 145. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 6:58

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 14. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 50:00:09 Std.; 2. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 3:41 Min.; 3. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 3:56; 4. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 4:35; 5. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 5:17; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 6:30; 7. Filippo Zana (Italien) - Team Jayco AlUla + 7:26; 8. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 7:52; 9. Lorenzo Fortunato (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 8:40; 10. Alex Baudin (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 8:56; ... 17. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 17:35; 25. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 32:43; 49. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:05:28 Std.; 50. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 1:06:35; 52. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 1:09:11; 106. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 2:12:51; 138. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 2:38:55