Wo läuft der Giro 2024 im TV und Stream?

Vom 4. bis 26. Mai 2024 steht mit dem Giro d'Italia die erste große Rundfahrt des Jahres auf dem Programm. Wer überträgt die Rennen aus Italien im TV und Stream?

Wie im vergangenen Jahr, als Bora-hansgrohe Titelverteidiger Jay Hindley nicht ins Rennen schickte, steht auch in diesem Jahr schon vor dem Start des Giro d'Italia steht fest, dass der Titelverteidiger entthront wird. Primoz Roglic tritt 2024 nicht an, da sich der Slowene auf die Tour de France konzentriert und als Kapitän des Teams Bora-hansgrohe nach Vuelta und Giro nun auch in Frankreich triumphieren will.

Auch andere bekannte Namen wie etwa Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel, der im vergangenen Jahr zwei Etappen gewinnen konnte, treten beim Giro nicht an, um den Fokus auf die Frankreich-Rundfahrt zu legen. Als Favorit geht deshalb Debütant Tadej Pogacar beim Giro d'Italia 2024 ins Rennen.

Giro d'Italia 2024 Alle Etappen im Überblick

Free-TV und Streaming

Wie gewohnt bietet Eurosport im Radsport auch zum Giro ein umfassendes Angebot und überträgt jede Etappe live im Free-TV. Los geht es am Samstag, den 4. Mai in Turin.

Wer lieber im Livestream unterwegs ist, hat bei der 107. Ausgabe der Italien-Rundfahrt verschiedene Möglichkeiten. So gibt es via Discovery+ die gleichen Inhalte, die früher über den eingestellten Eurosportplayer zu sehen waren.

Außerdem werden auch alle Abonnenten von DAZN mit dem Giro und Radsport versorgt. Zwischen dem Streamingdienst und Eurosport bzw. Discovery besteht eine Kooperation, sodass über die Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Stream zu sehen sind. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als Radsport-Fans noch durch ein Abonnement von GCN+ keine Sekunde verpasst hatten, wird dieser Weg beim Giro 2024 nicht mehr möglich sein. Der Streaminganbieter für Radsport stellte Ende des vergangenen Jahres sein Angebot ein.