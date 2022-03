Zahl der Corona-Fälle beim VfL Osnabrück steigt auf 16

Das Coronavirus zieht weiter seine Kreise beim VfL Osnabrück. Am Donnerstag verzeichnete der Drittligist drei weitere Fälle.

Zu den bisherigen 13 Corona-Fällen beim VfL sind am Donnerstag drei weitere hinzugekommen: In Laurenz Beckemeyer und Philipp Kühn meldeten sich zwei Torhüter mit einem positiven PCR-Test ab, und auch Teammanager René Flägel hat es erwischt.

Damit befinden sich aktuell 16 Personen aus dem Lizenzkader und dem Funktionsteam in häuslicher Isolation. Neben Beckemeyer und Kühn sind neun weitere Spieler - darunter die Stammkräfte Timo Beermann, Sebastian Klaas, Ulrich Taffertshofer, Aaron Opoku und Sven Köhler sowie Manuel Haas, Davide Itter, Felix Higl und Andrew Wooten - betroffen. Hinzu kommen drei Physiotherapeuten und der Zeugwart.

Das Training wurde bis auf Weiteres abgesagt, um die Infektionsketten zu durchbrechen.

Gut möglich, dass der VfL beantragen wird, das Spiel in Halle am Samstag abzusagen. Grundlage dafür wäre Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung, in dem eine Mindestgrenze von 16 einsatzberechtigten Spielern verankert ist.