Xhaka übt Kritik: "Genau das getan, was sie wollten"

West Ham United stellte Bayer Leverkusen vor große Probleme, doch auch in London verlor die Werkself nicht. Eine Steigerung nach der Pause machte es möglich.

Nachdem am Sonntag gegen Bremen der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte eingetütet wurde und Leverkusen dies anschließend auch gebührend gefeiert hatte, stand die Frage nach einem möglichen Leistungsabfall im Raum. Zumal vier Tage später bereits wieder die nächste schwierige Aufgabe wartete, bei West Ham musste ein 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel gebracht werden.

Bei den "Hammers", die bereits gegen Freiburg eine Hinspiel-Niederlage wettgemacht hatten, war die Feierlaune schnell beendet. Die Londoner legten ein Offensivfeuerwerk hin, was Granit Xhaka bei RTL als "typisch England" beschrieb. "Sobald die eine gute Aktion haben, und die zweite kommt und die dritte kommt, dann sind die Fans sofort da", so der Schweizer, der aber auch monierte, dass Leverkusen dabei ordentlich mitgeholfen hatte. "Wir haben jeden Ball nach hinten gespielt, das war genau das, was sie wollten. Das haben wir überhaupt nicht gut gemacht", kritisierte Xhaka die Spielweise der Werkself im ersten Durchgang.

Viele Ballverluste, schwache Zweikampfführung, kaum Entlastung - Leverkusen hatte große Probleme im ersten Durchgang. Laut Kapitän Jonathan Tah habe sich Bayer 04 "verunsichern lassen", die Feierlichkeiten vom Wochenende sollen dabei aber keine Rolle gespielt haben. "Alle waren sehr motiviert und fokussiert", versicherte Tah.

Xhaka lobt Kovar

Dass es zur Pause nur 0:1 stand, hatte Leverkusen laut Xhaka Keeper Matej Kovar zu verdanken. "Zwei, drei hundertprozentige" habe der Tscheche entschärft, beim Gegentor - ebenso wie ein an diesem Abend schwacher Odilon Kossounou - sah der Schlussmann jedoch nicht gut aus. Ebenfalls lobend erwähnte Xhaka die Leistungssteigerung nach der Pause. Leverkusen spielte nun deutlich konzentrierter, gewann mehr direkte Duelle und setzte sich häufiger in der gegnerischen Hälfte fest. "Nach dieser Halbzeit so eine zweite zu spielen, zeigt den Charakter und die Mentalität dieser Mannschaft", so der 31-Jährige.

Xabi Alonso hatte zur Pause Victor Boniface und Jeremie Frimpong gebracht, "durch die Einwechslungen hatten wir mehr Schnelligkeit in der letzten Linie", erklärte der Spanier. Der Niederländer war es letztlich auch, der die erste Pflichtspielniederlage der Saison verhinderte - in Minute 89 traf Frimpong zum 1:1. Spätestens nach dem Treffer war West Ham geschlagen, die Engländer wirkten bereits nach einer Stunde müde.

Somit steht Leverkusen wie schon im Vorjahr im Halbfinale der Europa League - und wieder heißt der Gegner dort AS Rom. "Wir wissen, was letztes Jahr passiert ist", erinnerte sich Xabi Alonso an das bittere Ausscheiden, als die Werkself zweimal ohne eigenes Tor blieb und der Defensiv-Taktik von José Mourinho zum Opfer fiel. "Extra-Motivation brauchen wir nicht", sagte Xabi Alonso, die Runde der letzten Vier sei Motivation genug. Dennoch wolle es Leverkusen dieses Jahr natürlich besser machen. Am 2. Mai steigt das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt.