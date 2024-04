Basecap, Slalom, Grinch: Leverkusens Meister-Saison in Bildern

Slalomlauf mit Symbolcharakter

In den kommenden Wochen verliert Leverkusen kurzzeitig die Tabellenführung, holt sie sich aber am 6. Spieltag wieder und gibt sie bis zum Ende nicht mehr her. Ein Treffer mit Symbolcharakter: Beim 2:1 gegen Freiburg am 9. Spieltag erzielt Florian Wirtz nach einem herrlichen Solo das 1:0 und zeigt einmal mehr, dass Bayer 04 alleine durch individuelle Klasse schon Spiele gewinnen kann. Der Treffer wird später zum "Tor des Jahres 2023" gewählt. IMAGO/RHR-Foto