Xabi Alonsos trockener Konter auf Moyes' fragwürdige Kritik

Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League musste Bayer 04 gegen West Ham United lange auf die erlösenden Tore warten. Die Engländer erwiesen sich mit ihrer defensiven Spielweise als harte Nuss - und ihr Trainer David Moyes als schlechter Verlierer.

Es war ein Geduldsspiel. Mal wieder. Selbst West Ham United, der Tabellensiebte der Premier League, sah nur diesen Weg, gegen die Leverkusener Passmaschine zu bestehen. Und so stand Bayer 04 beim 2:0-Sieg, der durch späte Tore der Joker Jonas Hofmann (83.) und Victor Boniface (90.+1) zustande kam, wie so oft einer extrem tief stehenden gegnerischen Abwehrmauer gegenüber.

"Wir wussten, dass West Ham uns nicht hoch pressen würde. Sie haben zum ersten Mal mit einer Fünferkette gespielt, normal spielen sie in der Premier League Viererkette. Das zeigt einmal mehr den Respekt, den die Gegner vor uns haben", analysierte Sechser Granit Xhaka: "Aber wir haben genug Geduld und genug Qualität gehabt."

So blieb Bayer wieder über die komplette Spieldauer bei sich, ließ sich nicht von der eigenen Spielidee abbringen und siegte am Ende hochverdient. "Es war nicht einfach, Chancen zu erspielen", urteilte ein zufriedener Xabi Alonso nachher, der von der destruktiven Spielweise der Hammers nicht überrascht war: "Viele Mannschaft in der Premiere League spielen so, also haben wir es etwas erwartet."

Attraktiv war der Ansatz von West Ham nicht, aber eben durchaus legitim. Doch sorgte der mutlose Auftritt der Engländer, die nur eine echte Torchance mit ihrem einzigen Schuss auf Tor besaßen, noch nur für Schulterzucken, so riefen die Ausführungen von Gäste-Trainer David Moyes einzig Kopfschütteln hervor.

Dieser hatte die Reaktionen der Leverkusener nach einem rüden Foul von Lucas Paqueta vor der Bayer-Ersatzbank in der 21. Minute scharf kritisiert. Der Brasilianer hatte nach einer Attacke an Amine Adli die Gelbe Karte gesehen und fehlt damit gesperrt im Rückspiel.

Paqueta hätte Rot sehen können, Gelb-Rot sehen müssen

"Das Verhalten der Bank war schändlich", wetterte Moyes ungefragt bei der Pressekonferenz, "das fand ich enttäuschend. Die Bank hätte den Schiedsrichter die Entscheidung treffen lassen sollen." Eine äußerst fragwürdige Kritik, war das Foul Paquetas, der drei Minuten später nach einem "Stempeln" gegen Florian Wirtz zwingend Gelb-Rot hätte sehen müssen, doch eher am Rand zur Roten Karte gewesen. So erschien Moyes' Attacke als ein billiges Ablenkungsmanöver vom eigenen ängstlichen Auftritt.

Dementsprechend trocken fiel auch Xabi Alonsos Antwort auf die Vorwürfe aus. "Was? Schändlich?", fragte der Baske verwundert nach, "die Gelbe Karte war völlig verdient. David hat oft mit dem Vierten Offiziellen gesprochen. Das machen wir alle, auch ich. Das kann man nicht als schändlich bezeichnen. Ich habe Respekt vor David. Der Schiedsrichter hat die richtige Entscheidung getroffen." Um mit dem letzten Satz eine klare Spitze zu setzen: "Wir haben unsere Sache gemacht und uns nicht auf ihre Bank konzentriert."