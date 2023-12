Xabi Alonso: "Hoffentlich sind wir nicht so dumm"

Rein tabellarisch kann Bayer 04 im letzten Gruppenspiel in der Europa League als Tabellenerster nichts gewinnen. Trotzdem fordert Xabi Alonso von seiner Mannschaft einen Sieg.

Das letzte Gruppenspiel in der Europa League gegen Molde FK stellt für Bayer 04 eine Art Joker dar. Weil sich der Werksklub Platz 1 bereits gesichert hat, tendiert die Bedeutung der Partie aus Sicht des Tabellenführers eigentlich gen Null, weshalb Leverkusens Trainer Xabi Alonso viele seiner Stammkräfte schonen kann und auch wird. Eine englische Woche in der Light-Version quasi.

Er hat es total verdient. Er ist ein Top-Typ für den Kader. Xabi Alonso

Neben dem zuvor lange verletzten Mittelstürmer Patrik Schick bekam deshalb am Mittwoch auch der 30-jährige Niklas Lomb, die eigentliche Nummer 3 im Tor, eine Einsatzgarantie für die Startelf ausgesprochen. "Er hat es total verdient. Er ist ein Top-Typ für den Kader, arbeitet jeden Tag mit einer guten Stimmung, hilft seinen Mitspielern. Er verdient diese Chance. Er ist bereit, ich habe das volle Vertrauen in ihn. Wir müssen auch für ihn gut spielen", fordert Xabi Alonso.

Doch nicht nur für Lomb. Denn wer erwartet, dass Leverkusens Trainer angesichts einer besseren B-Elf, die am Donnerstag aufs Feld schicken dürfte, völlig ambitionslos in die Partie geht, der irrt. Auch wenn die Begegnung für den Bundesligisten Bayer statistisch bedeutungslos ist, fordert Xabi Alonso von seiner Mannschaft "Seriosität und Professionalität". Und dass nicht nur, um nicht den Wettbewerb im Kampf um Platz 2 in der Gruppe zu verzerren.

Auch ohne die meisten seiner Stars erwartet der Trainer einen guten Auftritt seiner Mannschaft. "Wir wollen gewinnen und ungeschlagen bleiben. Jedes Spiel ist wichtig, um den Flow zu behalten", betont der 41-Jährige. Gelingt Bayer nämlich auch gegen den frisch gekürten norwegischen Pokalsieger ein Erfolg, hätte der Bundesligist eine perfekte Gruppenphase mit sechs Segen hingelegt.

Sechs Siege: "Das würde mir viel bedeuten"

"Das würde für mich viel bedeuten", sagt der Baske. Was für einen Welt- und Europameister aufs Erste komisch klingt. Doch Xabi Alonso hebt dabei nicht in erster Linie auf die Statistik ab. Würde ein seriöser und erfolgreicher Auftritt gegen Molde doch auch bedeuten, "dass wir diesen natürlichen Antrieb haben, immer gewinnen zu wollen, diesen Hunger. Das ist sehr wichtig. Dass dies natürlich von uns kommt, egal, ob es ein Freundschaftsspiel oder ein Finale ist", erklärt er.

Dies entspricht dem Grundansatz des Weltstars, für den Spiele wie die Partie gegen Molde eine Frage der Haltung darstellen. So ist es für Xabi Alonso unabdingbar, diese zu bewahren. Möchte er doch grundsätzlich, dass seine Spieler "das Bewusstsein zu haben, dass jedes Training wichtig ist" und damit eben auch jedes Spiel. Denn nur so ist aus seiner Sicht Erfolg möglich.

"So ist der Profi-Fußball. Derjenige, der sich entspannt, wird bestraft, sobald er dies tut. Hoffentlich sind wir nicht so dumm", erklärt der Trainer allgemein, der die Serie von 22 Pflichtspielen ohne Niederlage in dieser Saison am Donnerstag natürlich auch aus psychologischer Sicht nicht reißen sehen möchte.

Wird Leverkusen die Nummer 12?

Ist die Aura der Unbesiegbarkeit doch ein gern gesehener Begleiter. Dafür nimmt Xabi Alonso sogar das "Handicap" einer makellosen Gruppenphase in Kauf. Eine solche gelang erst elf Vereinen in der Geschichte der Europa League - aber kein einziger davon gewann den Wettbewerb oder kam zumindest ins Finale.

Eine Statistik, die dem Weltstar neu war und die er gar mit Genuss kommentierte. "Danke, das macht mir ein bisschen mehr Druck", sagte Xabi Alonso mit einem Lächeln und ohne jedes Unbehagen über das drohende Handicap, "wir werden es versuchen".

Stephan von Nocks