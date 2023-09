"Wusste, dass es etwas Historisches wird": DBB-Team begeistert in Frankfurt empfangen

Die deutsche Basketballnationalmannschaft ist am Dienstag in der Heimat eingetroffen und wurde in Frankfurt von gut 1000 Fans begeistert empfangen. Kapitän Dennis Schröder präsentierte den WM-Pokal - und hofft auf einen Schub für den Sport.

Von gut 1000 Fans in Frankfurt empfangen: Dennis Schröder und die deutsche Basketballnationalmannschaft. IMAGO/Schüler

Zwei Tage nach dem historischen Triumph im Finale der Basketball-WM hat sich das DBB-Team in Frankfurt von den heimischen Fans feiern lassen - allerdings mit etwas Verspätung. Am Frankfurter Flughafen empfing zunächst der hessische Ministerpräsident Boris Rhein das Team, die Fans mussten sich gedulden. Da die Spieler nach der Ankunft auf den WM-Pokal warten mussten - die Trophäe musste erst noch durch den Zoll -, verspätete sich die offizielle Feier in der Zentrale des Hauptsponsors um etwa eine Stunde.

Um circa 10.30 Uhr war es dann aber soweit, die Spieler betraten einzeln und unter dem großen Jubel der anwesenden Fans die Bühne, Kapitän Dennis Schröder mit der goldenen WM-Trophäe im Schlepptau. Nur Daniel Theis fehlte, der bereits bei der Familie in den USA weilt.

"Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ohne euch hätten wir die WM nicht gewonnen", sagte Schröder zunächst an die Fans gerichtet, bevor er auf die vergangenen Wochen zurückblickte. "Vor sechs, sieben Wochen haben wir in der Vorbereitung angefangen - das hatte sich bereits besonders angefühlt. Ich wusste, dass es etwas Historisches wird."

Der 29 Jahre alte NBA-Profi sollte recht behalten. Das DBB-Team blieb bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen als einziges Team ungeschlagen, feierte im Halbfinale den ersten Sieg in der Nationalmannschaftsgeschichte gegen die favorisierten US-Amerikaner und krönte sich mit dem 83:77-Erfolg im Finale gegen Serben schließlich zum Weltmeister.

Innenministerin Faeser gratuliert dem DBB-Team

"Wahnsinn, hier flippt gerade alles aus", meinte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef nur, als die Mannschaft in der Heimat empfangen wurde. "Es ist mir eine Freude und eine Ehre, die Basketball-Weltmeister begrüßen zu dürfen. Willkommen zu Hause." Sportdeutschland könne nun wieder stolz auf den Sport in Deutschland sein.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser war vor Ort und gratulierte "im Namen der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeskanzlers Olaf Scholz ganz herzlich zur Weltmeisterschaft, Mega!" Das Team stehe für "die Werte im Sport, kämpft gegen Rassismus und steht für Vielfalt in der Gesellschaft. Wir sind Weltmeister".

DOSB-Präsident Thomas Weikert schloss sich den Glückwünschen an. "Sportdeutschland ist stolz auf euch", betonte der 61-Jährige und ergänzte mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris: "Jetzt geht es erst los, dann will ich euch wieder hier sehen."

Herbert: "Das beste Team, das Deutschland jemals gesehen hat"

Zunächst aber wird die Nationalmannschaft den Triumph von Manila ausgiebig genießen. Auch mit den Fans, die sich nach dem offiziellen Empfang Autogramme ihrer Helden abholen durften. "Erstens: Danke Deutschland. Wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen", erklärte Bundestrainer Gordon Herbert.

"Zweitens: Diese Truppe sind die besten zwölf Spieler, das beste Team, das Deutschland jemals gesehen hat. Und sie sind noch bessere Menschen", betonte Herbert, der "unglaubliche 15 Tage" mit der Mannschaft hinter sich habe. "Wir haben großartiges individuelles Talent, wie hatten tolle individuelle Leistungen - aber wir waren von Tag eins an vor allem ein großartiges Team."

Vor der obligatorischen Champagner-Dusche zu den Klängen von "We are the Champions" hatte Schröder zudem noch eine Botschaft parat. Er hoffe, "dass wir möglichst viele Kinder und Erwachsene dazu bewegen, Basketball zu spielen".