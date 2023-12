Wuppertal hat seine Trainerlösung: Parlatan übernimmt

Ersan Parlatan übernimmt das Traineramt beim Wuppertaler SV und tritt damit die Nachfolge von Interimstrainer Christian Britscho an.

Mehr zur Regionalliga WEst Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Einen Monat nach der Entlassung von Hüzeyfe Dogan hat der Wuppertaler SV seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Ersan Parlatan soll das Ruder nach einer unbefriedigenden Hinrunde in der Regionalliga West im neuen Jahr herumreißen. Nach 19 Spieltagen belegt der WSV nur Rang acht und liegt bereits neun Zähler hinter Spitzenreiter Bocholt. Interimstrainer Christian Britscho, der ebenfalls als ein möglicher Kandidat für den Chefcoach-Posten gehandelt wurde, kann sich fortan wieder völlig auf die U 19 der Wuppertaler fokussieren.

Der 46-jährige Parlatan, der über die UEFA Pro Lizenz verfügt, war zuletzt als Cheftrainer für Bandirma Spor Kulübü in der türkischen 2. Liga verantwortlich, nachdem er im April 2023 in Offenbach gehen musste. "Ich bin davon überzeugt, dass Ersan die richtige Wahl ist. Wir sind froh, einen solch erfahrenen Trainer bekommen zu haben, der sehr detailreich und diszipliniert arbeitet. Das ist genau das, was wir gesucht haben", freut sich Gaetano Manno, Sportlicher Leiter, auf der Wuppertaler Homepage. Parlatan habe ihn und die Verantwortlichen in mehreren Gesprächen überzeugt und erfülle die Wuppertaler Kriterien "sehr gut".

Parlatan fiebert Start entgegen

Parlatan juckt es schon in den Fingern. Er könne es kaum erwarten, die neue Aufgabe in Wuppertal anzupacken und spüre eine riesige Vorfreude. "Der Verein hat eine beeindruckende Tradition und klare Ambitionen. Dies deckt sich perfekt mit meinen eigenen Zielen", so der Neu-Trainer, der sich "in den vergangenen Wochen bereits intensiv mit der Mannschaft beschäftigt" hat.

Persönlich kennenlernen wird er seine Mannschaft am 3. Januar. Dann bittet Parlatan zum ersten Training. Weiter geht es für die Bergischen in der Regionalliga West am 3. Februar mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II.