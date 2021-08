Würzburg weiter sieglos - Dezimierter SVWW jubelt spät

Viktoria Berlin hat erstmals verloren - und die Tabellenführung an den 1. FC Magdeburg abgegeben. Im Keller herrscht große Erleichterung beim 1. FC Kaiserslautern. Würzburg ist weiter sieglos, Havelse weiter punktlos.

Am Sonntag standen gleich drei Partien auf dem Programm. Das Duell der Zweitliga-Absteiger zwischen den Würzburger Kickers und dem VfL Osnabrück endete 1:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte herrschte im zweiten Durchgang ordentlich Betrieb am Dallenberg. Während Osnabrücks Taffertshofer nur den Pfosten traf (46.), stellte Kopacz kurz darauf auf 1:0 für die Kickers (48.). Anschließend scheiterte Heider vom Punkt an Bonmann (54.), doch mit einer klasse Aktion von Klaas kam der VfL doch noch zum Ausgleich (81.). Eine gerechte Punkteteilung, durch die Würzburg weiter auf den ersten Sieg wartet.

Einen Last-Minute-Sieger gab es in Wiesbaden, nämlich den Gastgeber selbst. In Unterzahl - Gürleyen hatte in der 51. Minute für eine Notbremse Rot gesehen - kam der SVWW gegen Aufsteiger TSV Havelse zu einem 2:1. Matchwinner war Nilsson mit einem Kopfballtreffer (66.) und einem verwandelten Foulelfmeter (90.+3). Jaeschke war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (82.). Havelse ist damit weiterhin ohne Punktgewinn.

Zum Abschluss des Spieltags fuhr Türkgücü München einen 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg II ein. Dabei platzte der Knoten erst spät: Vrenezi eröffnete in der 78. Minute, Sliskovic (90.) und Türpitz (90.+4) machten den Deckel drauf.



Klingenburg bricht den Bann für Lautern

Großer Jubel in Kaiserslautern - der FCK schlägt 1860. imago images/Werner Schmitt

Tradition pur beim Drittliga-Duell in Kaiserslautern. Der FCK hielt am Samstag 1860 München mit 3:0 in Schach und bejubelte erste Tore und den ersten Sieg. Klingenburg und Kiprit legten jeweils nach Zimmer-Vorlage den Grundstein mit erfolgreichen Direktabnahmen, am Ende rutschte noch ein Wunderlich-Freistoß zum Endstand durch. Die Löwen reisten mit der ersten Niederlage im Gepäck vom Betzenberg ab.

Von den drei zuvor noch ungeschlagenen Teams aus Dortmund, Magdeburg und Verl konnte nur der FCM am Samstag jubeln. Die Bördestädter bezwangen den MSV Duisburg mit 2:1 und eroberten die Tabellenführung von Viktoria Berlin. Schuler und Conteh trafen für die Titz-Elf, Ademis Anschlusstor fiel viel zu spät (90.+1).

Der BVB II kam gegen den ebenfalls gut in die neue Spielzeit gestarteten 1. FC Saarbrücken zu einem 0:0 und rutschte auf Rang drei ab. Der SC Verl verlor beim SV Meppen, für den Tankulic und Evseev (Elfmeter in der Nachspielzeit) die Entscheidung herbeiführten.

BTSV bleibt in der Spur - Ernüchterung in Köln

Ein frühes Ihorst-Tor und ein Treffer von Pena Zauner brachten Eintracht Braunschweig beim 2:0 gegen Zwickau den zweiten Saisondreier und einen Sprung in die obere Tabellenhälfte. Die Schwäne bleiben sieglos (0/2/2).

Gleich fünf Tore fielen beim Spiel Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim, wobei Doppelpacker Schnatterer für die Kurpfälzer beim 3:2-Auswärtssieg zum Matchwinner avancierte. Den Rheinländern gelang es abermals nicht, das eigene Tor erfolgreich zu verteidigen (schon neun Gegentore), ihre Anschlusstore durch Risse (48.) und Handle (80.) konnten im zweiten Abschnitt keine Wende mehr herbeiführen.

Boyd bringt Berlin erste Niederlage bei

Terrence Boyd (li.) entschied das Freitagabendspiel in Berlin. imago images/Jan Huebner

Ernüchterung bei Viktoria Berlin: Nach dem traumhaften Saisonstart mit drei Siegen in drei Spielen kassierten die Hauptstädter am Freitagabend den ersten Dämpfer: Im Heimspiel gegen den Halleschen FC biss sich der Aufsteiger die Zähne an der stabilen Gäste-Defensive aus, nachdem die Saalestädter im ersten Durchgang durch einen kurzen Sololauf von Boyd in Führung gegangen waren (28.). In einem höhepunktarmen, aber spannenden zweiten Durchgang verteidigte der HFC den knappen Vorsprung, ließ aber auch Chancen aus, um den zweiten Saisonsieg höher ausfallen zu lassen.