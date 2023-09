Eigentor und Konter: Manchester City verliert Generalprobe vor Leipzig bei den Wolves

Keine gute Woche für Manchester City: Wenige Tage nach dem Aus im League Cup mussten die Skyblues auch in der Liga die erste Niederlage einstecken. Gegen die Wolverhampton Wanderers fanden die Citizens zu selten die richtigen Mittel - und zeigten sich hinten ungewohnt anfällig.

Hwang Hee-Chan traf gegen Manchester City und fügte ihnen die zweite Niederlage in Serie zu. IMAGO/PA Images

Nach der überraschenden 0:1-Niederlage der Skyblues im League Cup gegen Newcastle tauschte Pep Guardiola ordentlich, gleich sieben frische Kräfte standen auf dem Rasen, unter anderem auch Ex-Dortmunder Haaland. Guardiola selbst saß übrigens nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne, da er im League Cup seine dritte Gelbe Karte der Saison erhalten hatte.

Auch die Wolves erlebten unter der Woche ein bitteres Spiel, verloren 2:3 bei Zweitligist Ipswich Town. Lediglich Toti und Hwang durften beginnen, alle anderen neun Spieler wurden ausgetauscht.

City hatte bis dato in der Premier League eine makellose Bilanz vorzuweisen - sechs Spiele, sechs Siege. Gewohnt dominant und mit viel Ballbesitz begannen die Skyblues folglich, im Strafraum war gegen kompakt stehende Gastgeber dann aber immer wieder Schluss.

0 Schüsse und dennoch in Führung - Effiziente Wolves schocken City

Und die Wolves konzentrierten sich auf ihre pfeilschnellen Offensivspieler, die ihre Chance immer wieder mutig witterten - und nutzten! Missverständnis zwischen Kovacic und Foden, Pedro Neto schnappte sich an der Mittellinie die Kugel, drehte den Turbo an und legte von der Grundlinie quer. Ruben Dias fälschte zum 1:0 für die Gastgeber ab (13.).

Bis zur Pause sollte es bei 0 Torschüssen für die Wolves bleiben - die aber dennoch mit einer Führung in die Katakomben gingen. City fand keine Lösung gegen das Abwehrbollwerk, scheiterte immer wieder am engstehenden Block und verzweifelte.

Guardiola brachte Bobb für den ehemaligen Wolve Matheus Nunes, so richtig zwingend wurden seine Mannen aber weiterhin nicht. Der Freistoß von Weltmeister Alvarez in den Winkel sollte kurz vor der Stundenmarke daher als Brustlöser wirken (58.) - tat es aber nicht.

Ex-Leipziger vermiest Skyblues die Generalprobe vor Leipzig

Zwar waren die Citizens auch nach dem Ausgleich das dominante Team, doch Fehler im Spielaufbau gaben den Wolves immer wieder Konterchancen. Und eine solche nutzte das Team von Gary O'Neil zur erneuten Führung: Matheus Cunha behielt die Übersicht und legte ab für den Ex-Leipziger Hwang, der aus sieben Metern frei einschieben konnte (66.). Und das nur wenige Sekunden, nachdem Dawson auf der anderen Seite gegen Foden auf der Linie geklärt hatte.

City war also wieder gefordert, kam aber nicht so richtig in die gefährliche Zone. Haaland war beispielsweise komplett abgemeldet. Letztlich kam zu wenig vom englischen Meister, der zuvor alle sechs Liga-Spiele hatte gewinnen können. Somit verlor die Guardiola-Elf bereits das zweite Spiel der Woche und verpatzte die Generalprobe vor der Königsklasse.

City muss unter der Woche nach Leipzig reisen, Anpfiff ist dort in der Champions League am Mittwoch um 21 Uhr. Wolverhampton spielt am kommenden Wochenende erst wieder, dann gegen das Formstarke Aston Villa.