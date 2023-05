Wird Schmadtke Liverpool-Sportdirektor?

Hat der FC Liverpool bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor auch einen deutschen Kandidaten im Blick? Jörg Schmadtke soll sogar der heißeste Kandidat sein.

Als Jörg Schmadtke im Januar als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg aufhörte, deutete vieles auf ein Karriereende hin. Doch nicht mal ein halbes Jahr später könnte er zurück ins Fußballgeschäft finden - und völlig überraschend beim FC Liverpool anheuern.

Am Sonntagabend vermeldete der "Telegraph", dass Schmadtke nicht nur ein Kandidat für die ab Sommer vakante Position des Sportdirektors bei den Reds sei, sondern sogar schon unmittelbar vor einem Engagement stehe. Der "Liverpool Echo", das Hausblatt des LFC, bestätigte zumindest, dass Schmadtke im Rennen, aber noch nichts fix sei.

Schon seit Monaten steht fest, dass Julian Ward zum 30. Juni als Liverpooler Sportdirektor aufhört. Der 41-Jährige war erst zu Saisonbeginn auf den zwei Jahre älteren Michael Edwards gefolgt, der wiederum 2016 den damals neu geschaffenen Posten übernommen hatte. Engagieren die Reds, die bislang keinen Nachfolger für Ward gefunden haben, nun einen echten Routinier?

Im Januar lobte Klopp Schmadtkes "tolle Persönlichkeit"

Schmadtke hat als Manager - und zuvor auch als Spieler - bislang ausschließlich in Deutschland gearbeitet. Nach Stationen bei Alemannia Aachen, Hannover 96 und dem 1. FC Köln war der heute 59-Jährige 2018 nach Wolfsburg gekommen, wo er nun im Januar den Staffelstab an Marcel Schäfer weiterreichte. Ein Comeback - zumal in der Premier League - wäre eine echte Überraschung.

Mit Liverpools Trainer Jürgen Klopp, der in die Sportdirektorensuche eng eingebunden ist, hat Schmadtke bislang nirgends zusammengearbeitet. Allerdings hatte Klopp zu Schmadtkes Abschied der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" gesagt, er hätte das "gerne einmal" erlebt: "Ich bin mir sicher, dass das sehr gut gepasst hätte. Für mich ist er eine tolle Persönlichkeit."

Schmadtke selbst hatte damals im kicker-Interview seinen Abschied vom Fußball-Business erklärt. "Ich mache das alles nun schon so lange und habe für mich gemerkt, dass es an der Zeit ist, dieses Kapitel zu beenden. Es gibt noch andere Dinge im Leben, die ich machen möchte. Da denke ich in erster Linie an meine Frau, meine Familie, die viele Jahre zurückstecken mussten." Allerdings könne es sein, "dass ich es nach drei Monaten nicht mehr aushalte oder, viel schlimmer, dass meine Frau mich wieder rausjagt".

Wer auch immer neuer Liverpooler Sportdirektor wird, muss sich von Beginn an auf reichlich Arbeit gefasst machen. Nach einer titellosen Saison, die lange als völlig verkorkst galt, nun aber sogar noch in der Champions League münden könnte, plant der Meister von 2020 einen größeren personellen Umbruch.