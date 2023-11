Wird Dortmund abgelöst? Union droht die schlechteste deutsche CL-Gruppenphase

Dabei sein war für viele Fans von Union Berlin in der Champions League bereits alles, doch ihre Mannschaft taumelt durchs Turnier. Und könnte sogar Bayern und Dortmund unterbieten.

In bester Gesellschaft: Auch Bayern und der BVB blamierten sich schon in der Königsklasse. imago images (3)

Beinahe hätte die erste, völlig unerwartete Champions-League-Saison in der Vereinsgeschichte von Union Berlin mit einem Remis im Estadio Santiago Bernabeu begonnen, doch dann schlug in der Nachspielzeit Jude Bellingham zu. Wie auch eine Pleiten-Serie, die nach fünf Jahren schließlich Erfolgstrainer Urs Fischer den Job kostete.

Die bemerkenswerte Entwicklung der Eisernen hat in diesem Herbst einen ersten nachhaltigen Dämpfer kassiert, der dafür sorgt, dass Union nun das schlechteste Abschneiden in einer Champions-League-Gruppenphase droht, das eine deutsche Mannschaft in diesem Wettbewerb bisher hinlegte.

Drei Niederlagen in Madrid, gegen Braga und gegen Neapel sowie ein Remis beim Wiedersehen mit den Italienern bedeuten zur Stunde nur einen mageren Zähler aus vier Spielen. Noch könnten die Hauptstädter ihr Punktekonto in Braga (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) und im Heimspiel gegen Real (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr) zwar auf sieben schrauben. Doch wenn stattdessen keiner mehr dazukommt, wäre Union der Negativrekord sicher.

Bisher beträgt die schlechteste Gruppen-Ausbeute deutscher Mannschaften zwei Punkte - eingefahren tatsächlich vom FC Bayern München (2002/03 Gruppenletzter hinter AC Mailand, Deportivo La Coruna und RC Lens, Tordifferenz -4) und Borussia Dortmund (2017/18, Tordifferenz -6).

Perfekte Gruppenphasen: Geht Bayern in Serie?

Die Besonderheit beim BVB: Hinter Tottenham Hotspur und Real Madrid, aber vor APOEL Nikosia (zwei Punkte, -15 Tore) überwinterte Deutschlands schlechtester CL-Gruppenteilnehmer vor sechs Jahren trotzdem international. Union würden zwei Punkte dafür nicht mehr reichen - Braga hat durch den Sieg in Berlin bereits deren drei.

Für die besten deutschen Gruppenphasen in der Königsklasse sorgte wenig überraschend der FC Bayern der Neuzeit. Sowohl beim Titelgewinn 2019/20 als auch 2021/22 und 2022/23 gewann der Rekordmeister alle sechs Gruppenspiele - aktuell sind die Münchner mit vier Siegen aus vier Spielen wieder auf Kurs, ihre Mannschaft von vor 21 Jahren um ganze 16 Punkte zu übertreffen.