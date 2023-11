Wiedergutmachung für den Klassiker? Terzic: "Stolz ist das falsche Wort"

Nach dem 0:4 gegen Bayern München zeigte Borussia Dortmund gegen Newcastle eine starke Leistung. Als Wiedergutmachung soll das Spiel trotz alledem in den Augen von Trainer Edin Terzic nicht herhalten.

Edin Terzic ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. AFP via Getty Images

Vor dem Heimspiel gegen Bayern München träumten die Fans von Borussia Dortmund von einem Sieg gegen den angeknacksten Rekordmeister, der wenige Tage zuvor gegen Drittligist Saarbrücken aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war. Doch die Anhänger mussten eine herbe Enttäuschung erleiden und sahen ein desaströses 0:4 gegen den FCB.

"Das, was am Samstag passiert ist, können wir definitiv heute nicht gut machen", hatte BVB-Coach Edin Terzic am Dienstagabend vor dem Champions-League-Spiel gegen Newcastle United bei "Amazon Prime" gewusst. "Es geht aber darum, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen."

Sie hatten die eine Chance durch Joelinton, ansonsten hatten wir sie im Griff. Edin Terzic

Und offensichtlich ist dies Terzics Dortmundern gelungen. Gegen die Nordengländer zeigten die Schwarz-Gelben "eine sehr gute Leistung als komplette Mannschaft", attestierte Terzic seinem Team nach 90 gespielten Minuten - und einem souveränen 2:0-Sieg über die Magpies. "Newcastle hat nur zwei der vergangenen 13 Spiele verloren - und beide gegen uns. Und das auch noch in beiden Spielen zu null. Sie hatten die eine Chance durch Joelinton (56. Minute, Anm. d. Red.), ansonsten hatten wir sie im Griff."

Auch offensiv wusste Terzics Team zu gefallen. "Wir hatten von Anfang an die Kontrolle und sehr viel Ballbesitz bis zum ersten Tor", so der Trainer, der sich freute, dass man im Unterschied zum Hinspiel diesmal "die Räume und die Tiefe gefunden" habe, "um das zweite Tor zu erzielen".

Terzic zufrieden statt überschwänglich

Nachdem Terzic allerdings schon vor der Partie keine großen Töne hatte von sich geben wollen, wurde er trotz der erhofft starken Leistung nicht überschwänglich. "Stolz ist das falsche Wort für heute. Heute empfinden wir Zufriedenheit, weil wir Dinge umsetzen konnten, die wir uns vorgenommen haben - und das zweimal gegen Newcastle.

"Sie sind eine extrem gute, erfolgreiche Mannschaft und spielen tollen Fußball", führte Terzic aus. Und der Trainer freute sich: "Wir haben es zweimal geschafft, sie zu kontrollieren und zu besiegen. Im Hinspiel war es noch einmal ein bisschen enger, heute war es hochverdient von uns."

Nun gelte es, ab Mittwoch den Blick nach vorne zu richten. "Ab morgen werden wir auch ehrlich sein und uns bemühen, noch besser zu werden". Die Erkenntnisse möchte Terzic nutzen - für das Auswärtsspiel am Samstag beim in der Bundesliga punktgleichen VfB Stuttgart (15.30 Uhr).