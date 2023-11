Füllkrugs Premiere, Traumkonter Brandt: Souveräne Dortmunder dürfen vom Weiterkommen träumen

Borussia Dortmund zeigte gegen Newcastle United eine reife Leistung und darf nach dem zweiten Sieg gegen die Magpies vom Achtelfinale in der Champions League träumen. Niclas Füllkrugs erstes CL-Tor und ein feiner Konter über Julian Brandt verhalfen dem BVB zum 2:0-Sieg.

Nach der herben 0:4-Heimpleite im Topspiel gegen Bayern München wollte Borussia Dortmund drei Tage später ein anderes Gesicht zeigen. Gegen Newcastle United stellte Dortmunds Trainer Edin Terzic sein Team auf drei Positionen um und brachte Süle, Adeyemi und Nmecha, der im Hinspiel den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg erzielte, für Wolf, Reus und Malen.

Die Gastgeber fanden gut in die Partie, drängten direkt nach vorne und zeigten eine souveräne Vorstellung. Newcastle, nach dem 1:0 gegen Arsenal von Coach Eddie Howe ebenfalls auf drei Positionen verändert (Hall, Livramento und Willock für Burn, Almiron und Gordon), kam nicht zur Entlastung und verlor nach Umschaltaktionen zu schnell den Ball.

Dortmund souverän - Füllkrugs Premiere mit Beigeschmack

Dortmund eröffnete zumeist mit langen Ballen aus der Innenverteidigung auf Zielspieler Füllkrug, der den Ball in die gefährlichen Räume verteilte, oder mit Kurzpassspiel über die agilen Außenbahnspieler Adeyemi und Brandt sowie den auffälligen Nmecha. Gefährliche Abschlüsse ergaben sich zwar erst nach 13 bzw. 16 Minuten durch Füllkrug und Adeyemi, doch eine reife Dortmunder Mannschaft blieb geduldig - und belohnte sich mit der Führung.

Füllkrug machte einen weiten Ball im Mittelfeld fest, verlagerte und startete durch. Zentral vor dem Tor machte der erst das Spiel über Nmecha schnell und setzte im Anschluss Sabitzer in Szene, der auf den Stürmer am Fünfmeterraum zurücklegte. Sein erster Champions-League-Treffer ließ die Heimfans jubeln (26.), hatte aber einen faden Beigeschmack: Die Situation entstand aus einem Dortmunder Einwurf, obwohl der Ball zuvor nicht im Aus war.

Newcastles Standards - Kobel zur Stelle

Erst im Anschluss wachten die Gäste, die einzig über eine kurze Eckballvariante einen Hauch von Gefahr ausstrahlten (24.), auf und kamen in einer nun ruppigeren Partie immer wieder über Standardsituationen gefährlich nach vorne. Kobel stand aber zweimal (32., 45.) seinen Mann, weitere gefährliche Abschlüsse blieben im ersten Durchgang aus.

Weil aufseiten der weitgehend konsequent verteidigenden Dortmunder Sabitzer nach toller Umschaltaktion über das Tor schoss (36.) und keine weiteren klaren Abschlüsse gelangen, blieb es bei der knappen Pausenführung.

Chancenfeuerwerk nach der Pause

Aus der Kabine kamen die Magpies mit zwei Wechseln. Die in der Startelf erwarteten Gordon und Almiron kamen in die Partie und sorgten für ordentlich Betrieb. Livramento (48.) und Almiron (49.) verbuchten erste Ausrufezeichen der Gäste, die nun ein anderes Gesicht zeigten und durch Joelinton ihre bis dahin größte Chance ausließen - der Brasilianer köpfte aus kurzer Distanz am Tor vorbei (56.).

Der BVB sah sich nun zwar druckvollen Gästen gegenüber, fand aber über Umschaltaktionen immer wieder nach vorne. Adeyemi (46.) und Brandt (50.) scheiterten an Pope, der auch bei der Antwort auf Joelinton gegen Adeyemi seinen Mann stand (58.).

Mit zunehmender Spielzeit fand sich Dortmund immer besser mit dem neuen Ansatz der Gäste zurecht und konnte klare Chancen verhindern, ließ aber andererseits selbst Ansätze, das Spiel zu entscheiden, vermissen. Erst in der Schlussviertelstunde gelang den Schwarz-Gelben wieder ihr Umschaltspiel. Zunächst verfehlte Brandt das Ziel noch um gut eineinhalb Meter (77.), nach einem missglückten Newcastle-Freistoß schaltete man dann aber par excellence um.

Brandts Konter sorgt für die Entscheidung

Füllkrug klärte die zu kurz geratene Flanke von Trippier zu Adeyemi, der mit einem weiten Schlag auf Brandt eröffnete. Der Nationalspieler ließ sich nicht mehr vom Ball trennen und vollendete den Konter zur Entscheidung (79.).

Die Vollendung eines Traumkonters: Julian Brandt trifft zum 2:0. IMAGO/RHR-Foto

Newcastle konnte sich davon nicht mehr erholen, Dortmund spielte das 2:0 souverän runter und darf nach dem 2:0-Sieg, der auch nach der dreiminütigen Nachspielzeit bestand hatte, mit sieben Punkten nach vier Spielen vom Weiterkommen in der Champions League träumen.

Für den BVB geht es am kommenden Spieltag in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart weiter. Newcastle ist in der Premier League ebenfalls am Samstag gefordert, ab 18.30 Uhr gastieren die Magpies beim AFC Bournemouth.