Freiburg chancenlos: Paqueta und Bowen bringen West Ham in die Spur

Die Freude über die gute Ausgangslage des SC Freiburg war im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals schnell verflogen. Bei West Ham United waren die Breisgauer über die volle Distanz unterlegen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Hammers-Coach David Moyes nahm im Vergleich zur 0:1-Hinspiel-Niederlage zwei Wechsel vor und brachte Cresswell anstelle des verletzten Emerson. In der Offensive begann außerdem Antonio für Ward-Prowse (Bank).

Sein Gegenüber Christian Streich veränderte derweil nichts, was auch bedeutete, dass Gregoritsch, der am vergangenen Sonntag beim 2:1 in Bochum noch in der Startelf stand, wieder auf der Bank saß.

West Ham trifft - Sallai antwortet beinahe im direkten Gegenzug

Nach einem schwungvollen Beginn der Freiburger meldeten sich die Hausherren früh zu Wort. Infolge einer Eckenflut führte schließlich einer dieser ruhenden Bälle zum perfekten Start für West Ham. Soucek verlängerte Coufals Eckball an den rechten Pfosten, wo Lucas Paqueta den Ball nur noch über die Torlinie drücken musste (9.). Im direkten Gegenzug hatte Sallai den Ausgleich auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch knapp links vorbei (10.).

Freiburg tat sich schwer und konnte dem enormen Druck der Hammers nur bedingt standhalten. Die liefen nämlich unermüdlich an und ließen dem Bundesligisten keine Zeit zum Durchatmen. Weil Kudus nach Antonios tollem Alleingang vorbeischoss (19.), stand es nach 20 Minuten noch nicht 2:0 für West Ham United. Der SCF verbuchte Ballbesitzstafetten, kam immer wieder in die gegnerische Hälfte, agierte dort aber ideen- wie harmlos.

Günters Unaufmerksamkeit wird sofort bestraft

Als Günter sich dann in der eigenen Hälfte zu einfach abkochen ließ, nutzte Bowen die Einladung und zeigte mit seinem platzierten Schuss ins rechte Eck seine ganze Klasse. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Zwei-Tore-Rückstand das Ausscheiden für Freiburg bedeutet. Der Bundesliga-Achte verbuchte noch vor der Pause eine Möglichkeit durch Eggestein, der Fabianski aber nicht vor größere Probleme stellen konnte (39.).

Zum Wiederbeginn blieb Grifo in der Kabine, für den kam Hinspiel-Torschütze Gregoritsch ins Spiel. Doch auch die Hereinnahme des Österreichers ließ die Offensive der Freiburger nicht aufleben. Stattdessen nutzte Cresswell eine ungenaue Klärungsaktion von Eggestein und traf vom linken Strafraumeck zum dritten Treffer für die Hammers (52.). Freiburg brauchte nun zwei Tore, um die Verlängerung zu erreichen, der Sport-Club kam aber einfach nicht in Fahrt. Auf der Gegenseite vergab Lucas Paqueta eine Kopfballmöglichkeit (58.)

Schnürte in Durchgang zwei den Doppelpack: Mohammed Kudus. IMAGO/Shutterstock

Streich wechselte offensiv, konnte aber nichts mehr am Spielausgang ändern. Als Kudus zum Alleingang ansetzte und sämtliche Gegenspieler aussteigen ließ, sorgte der Flügelspieler mit seinem sehenswerten Treffer nochmal für ein Highlight (77.). Doch auch mit dem vierten Tor für die Hammers sollte es das noch nicht gewesen sein. Weil die Freiburger fahrlässig verteidigten, schnürte Kudus sogar noch den Doppelpack und sorgte für den 5:0-Endstand (85.).

Freiburg musste sich nach dem verdienten Hinspiel-Erfolg klar geschlagen geben, kam im London Stadium unter die Räder und ist raus aus der Europa League.

In der Bundesliga empfängt der Sport-Club am Sonntag Tabellenführer Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Hammers bestreiten am gleichen Tag das dritte Heimspiel binnen einer Woche. Diesmal treffen sie auf Aston Villa (15 Uhr).