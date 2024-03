Und nun zu den Freiburgern: Streich belässt es bei der Hinspiel-Elf und verzichtet auf Veränderungen. Damit ist auch klar, dass Gregoritsch, der am vergangenen Donnerstag den entscheidenden Treffer erzielte, erst einmal auf der Bank Platz nimmt. Am Wochenende stand der Österreicher anstelle von Höler (2:1 in Bochum) in der Anfangsformation.