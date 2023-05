Werders U 23 steigt ab, weil Ottensen eigenmächtig handelte

Nachdem am Samstag das Regionalliga-Spiel zwischen dem Bremer SV und dem FC Teutonia Ottensen wegen einer rassistischen Äußerung abgebrochen worden war, ging es um die Schuldfrage. Die wurde vom Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) nun geklärt.

Kurz vor der Halbzeit des Spiels der Regionalliga Nord am Samstag zwischen dem Bremer SV und Teutonia Ottensen waren die Gäste geschlossen vom Platz gegangen und hatten dies damit begründet, dass einer ihrer Spieler von einem Gegner rassistisch beleidigt wurde. Weil Schiedsrichter Jannik Weinkauf und seine Assistenten auf dem Platz angeblich keine Beleidigung wahrgenommen hatten, stellte sich die Schuldfrage. Auch der Bremer SV bestritt eine derartige Äußerung.

Die wurde vom Verband nun aber geklärt. Der NFV gab nämlich am Montagabend bekannt, dass das Spiel mit 0:5 Toren gegen den Verein FC Teutonia 05 Ottensen gewertet wird. Wie der Verband mitteilte, stützte sich das Sportgericht "bei seiner Urteilsfindung auf den Sonderbericht des Schiedsrichters, auf die Stellungnahmen beider Vereine sowie Videomaterial zum Spiel. Der Vorwurf des FC Teutonia, ein Spieler des Bremer SV habe seinen Gegenspieler in rassistischer Weise beleidigt, aufgrund dessen sie am Samstag kurz vor der Halbzeitpause beim Stand von 2:1 gemeinschaftlich das Spielfeld verlassen hatten, konnte nicht abschließend geklärt werden."

Werder Bremens U 23 trägt die Konsequenzen

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass Rassismus und Diskriminierung nirgendwo etwas zu suchen hätten und "auf das Schärfste verurteilt" werden. Allerdings sei es Aufgabe der Schieds- und Sportgerichte, derartige Dinge zu ahnden. Das Spiel in Bremen sei "zu keiner Zeit" vom Unparteiischen abgebrochen worden, auch wurde "nach Rücksprache mit den beteiligten Spielern, den Spielführern und den Verantwortlichen versucht, eine Spielfortsetzung zu erreichen." Als dies nicht gelang, habe der FC Teutonia eigenmächtig gehandelt - und das wurde nun nicht toleriert.

Das Urteil hat große Konsequenzen auf die U 23 des SV Werder Bremen. Denn durch den Sieg am grünen Tisch sprang der Bremer SV auf Platz 14 der Tabelle in der Regionalliga Nord und wird nun die beiden Relegationsspiele gegen den Zweiten der Oberliga Niedersachsen, U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg, bestreiten. Die zweite Mannschaft des SV Werder muss indes in die Bremen-Liga absteigen.