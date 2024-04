Wer überträgt West Ham gegen Bayer Leverkusen live im TV & Stream?

Als frisch gebackener Meister ist Leverkusen im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League in London gefordert. Wo wird die Partie West Ham United gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Am Sonntag wurde in der BayArena noch die vorzeitige Meisterschaft bejubelt, am Donnerstag, dem 18. April, folgt für Leverkusen auswärts im London Stadium die nächste Prüfung in der Europa League. Anpfiff des Viertelfinal-Rückspiels gegen West Ham ist um 21 Uhr.

Freiburg als mahnendes Beispiel

Mit 2:0 besiegte Leverkusen im Hinspiel den englischen Kontrahenten. Durch die späten Tore von Jonas Hofmann und Victor Boniface geht die Werkself dementsprechend mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel. Vorsicht ist allerdings geboten, denn West Ham bewies im Achtelfinale Comeback-Qualitäten. Das Hinspiel in Freiburg verloren die Hammers mit 0:1, schlugen dann allerdings vor heimischen Publikum zurück. Mit 5:0 überrollten die Engländer Freiburg und sicherten sich eindrucksvoll den Viertelfinaleinzug.

Wer überträgt West Ham United gegen Bayer 04 Leverkusen?

Das Viertelfinal-Rückspiel wird live und exklusiv auf RTL übertragen. Die Vorberichterstattung des TV-Senders beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff. Ab 21 Uhr kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel. Der Europa-League-Abend wird auch als kostenpflichtiger Livestream auf RTL+ angeboten.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (West Ham United gegen Bayer 04 Leverkusen) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: West Ham United gegen Bayer 04 Leverkusen, Viertelfinal-Rückspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 18. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: London Stadium, London

Übertragung: RTL/RTL+