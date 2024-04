In wie weit sind Bayer Leverkusen die Feierlichkeiten noch anzumerken? Die Werkself tütete am Sonntag den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte ein, doch heute steht bereits das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham an. Das Hinspiel ging mit 2:0 an Leverkusen, der Bundesligist ist somit im Vorteil. Um 21 Uhr geht's im London Stadium los.