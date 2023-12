Wer überträgt Union Berlin gegen Real Madrid heute live im TV & Stream?

Union Berlin wird sein vorerst letztes Champions-League-Spiel im Berliner Olympiastadion gegen Real Madrid absolvieren. Wer überträgt die Partie Union Berlin gegen Real Madrid?

Kevin Behrens und Union Berlin standen sich im Hinspiel in Madrid gegenüber. AFP via Getty Images

Vor heimischen Publikum verabschiedet sich Union Berlin vorerst aus der Königsklasse. Zwar musste Debütant Union Berlin in seiner ersten Champions-League-Saison ordentlich Lehrgeld zahlen und wartet nach fünf Spielen noch auf den ersten Sieg, zum Abschluss der Vorrunde kommt aber kein geringerer als Rekordsieger Real Madrid (8 Titel) nach Berlin. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 21 Uhr.

Neuer Trainer, neue Hoffnung?

Frenetisch wurde die letzte Spielzeit der Eisernen von den Fans gefeiert, doch in der Saison 2023/24 läuft es für Union Berlin überhaupt nicht rund. In der Bundesliga stecken die Köpenicker tief im Tabellenkeller fest, auch in der Königsklasse wollte der Knoten noch nicht platzen. Deshalb reagierten die Verantwortlichen und installierten Nenad Bjelica als neuen Cheftrainer für Urs Fischer. Doch auch dessen Debüt in der Champions League verlief wenig euphorisch, trotz 60-minütiger Überzahl spielten die Eisernen nur 1:1 bei Sporting Braga.

Ein Sieg gegen Real ist Pflicht

Eine Chance, sich über Rang drei in Gruppe C zumindest für die K.-o.-Runde der Europa League zu qualifizieren, besteht dennoch. Dafür bräuchte Union aber ausgerechnet gegen Real Madrid, das in fünf Spielen fünf Siege einheimste, einen Sieg. Parallel dazu müsste Braga gegen Napoli verlieren. Leichte Hoffnung dürfte dabei das Hinspiel zwischen Real Madrid und Union Berlin machen. Im Santiago Bernabeu hielten die Eisernen lange gut mit, erst in der vierten Minute der Nachspielzeit besorgte Jude Bellingham das Siegtor für Real.

Wo wird Union Berlin gegen Real Madrid übertragen?

Die Partie kann live und exklusiv bei DAZN (Anzeige) gesehen werden. Am Dienstag beginnt der Streaming-Anbieter um 20 Uhr mit der Übertragung. Als Reporterin vor Ort im Olympiastadion ist Laura Wontorra dabei. Kommentieren wird Marco Hagemann, Sebastian Kneißl, der kürzlich erstmals den VAR in der Bundesliga unterstützte, fungiert als Experte.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker Live-Ticker (Union Berlin gegen Real Madrid) oder in der Champions-League-Live-Konferenz.

Die Partie Union Berlin gegen Real Madrid im Überblick:

Partie: Union Berlin gegen Real Madrid, Gruppenphase Champions League 2023/24, 6. Spieltag

Datum: Dienstag, 12. Dezember 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung: DAZN