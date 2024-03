Wer überträgt Österreich gegen Türkei live im TV & Stream?

Am Dienstagabend schließt Österreichs Nationalteam den ersten Lehrgang des EM-Jahres 2024 mit dem Testspiel gegen die Türkei ab. Wo wird die Partie Österreich gegen die Türkei übertragen?

Österreichs Nationalteam will nach dem 2:0-Sieg in der Slowakei am Dienstag (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Türkei nachlegen. Die ersten beiden Länderspiele im Jahr einer Turnierteilnahme hat die ÖFB-Auswahl zuletzt vor der WM 1982 gewonnen. Teamchef Ralf Rangnick hofft gegenüber dem Erfolg am Samstag in Bratislava, als man vor der Pause nicht überzeugte, auf eine Leistungssteigerung. "Wir wollen sehen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne machen", erklärte der 65-Jährige.

Für Österreich ist es der drittletzte Test vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich. Im Juni folgen noch ein Heimspiel gegen Serbien (4. Juni) und die Generalprobe in der Schweiz (8. Juni). "Wir wollen uns mit jedem Spiel nochmal Schritt für Schritt in bestimmten Bereichen weiterentwickeln", sagte Rangnick.

Mit der Türkei treffe man auf einen Gegner, der "wie Deutschland den Anspruch hat, das Spiel mitzubestimmen und selbst kreativ zu sein". Den EM-Gastgeber besiegte das ÖFB-Team im November in Wien mit 2:0.

Wo wird Österreich gegen die Türkei übertragen?

Das Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF 1" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 20.15 Uhr wird Rainer Pariasek als Moderator fungieren, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck sind als ExpertInnen zu Gast, Helge Payer als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Oliver Polzer.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Österreich gegen Türkei).

Die Partie Österreich gegen die Türkei im Überblick

Match: Österreich vs. Türkei (Testspiel)

Datum: Dienstag, 26. März 2024, 20.45 Uhr

Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream