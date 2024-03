Österreichs "milli takim" - die elf Austro-Türken im ÖFB-Team

Volkan Kahraman (3 Länderspiele)

Am 21. August 2002 war die einstige Feyenoord-Hoffnung der erste Spieler mit türkischen Wurzeln im ÖFB-Team. Trotz seines Talents reichte es nur zu 42 Bundesliga- und elf Süper-Lig-Spielen. Am 8. Februar 2023 wurde er Opfer eines Eifersuchts-Mordes. Er ist in Samsun bestattet. GEPA pictures