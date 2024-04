Wer überträgt die Eishockey-WM 2024 live im TV und Stream?

Knapp die Hälfte der Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 sind frei zugänglich zu sehen. Hier die Übersicht, wo das Turnier übertragen wird.

Am 10. Mai startet in Tschechien die 87. Eishockey-WM. Das Finale steigt am 26. Mai. Deutschland geht als amtierender Vize-Weltmeister in das Turnier und trifft in der Vorrundengruppe B auf die USA, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen.

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Zwei Anbieter besitzen die Übertragungsrechte an der Eishockey-WM. Als einziger wird der kostenpflichte Online-Anbieter Sportdeutschland.TV alle 64 Spiele übertragen. Ein Abschluss eines Abonnements ist dabei nicht notwendig, die Spiele können auf der Plattform einzeln oder als Paket gebucht werden.

Die ProSiebenSat1. Media AG konnte von der DOSB New Media GmbH, Eigentümer von Sportdeutschland.TV, ein Rechtepaket in der Größe 30 Spielen erwerben, darin sind unter anderem alle Vorrundenspiele des DEB als auch im Falle eines Weiterkommens alle weiteren Deutschland-Spiele sowie zwei Viertelfinals, die beiden Halbfinals, das Duell um Platz drei und das Finale enthalten. Die Partien sind sowohl im Free-TV bei ProSieben bzw. ProSieben Maxx als auch gleichzeitig im Livestream auf ran.de und Joyn zu sehen.

Die deutschen Spiele im Überblick:

Alle Gruppenspiele der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis werden in Ostrava ausgetragen.

Vorrunde

Slowakei - Deutschland, 10. Mai 2024, 19.30 Uhr

USA - Deutschland, 11. Mai 2024, 20.20 Uhr

Deutschland - Schweden, 13. Mai 2024, 20.20 Uhr

Deutschland - Lettland, 15. Mai 2024, 16.20 Uhr

Deutschland - Kasachstan, 17. Mai 2024, 16.20 Uhr

Deutschland - Polen, 18. Mai 2024, 16.20 Uhr

Frankreich - Deutschland, 21. Mai 2024, 12.20 Uhr