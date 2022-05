Alle Titelträger der A-WM seit 1920

Am Freitag startet die Eishockey-WM in Finnland. Kann Kanada seinen Titel verteidigen und krönt sich zum alleinigen Rekordweltmeister?

Der aktuelle Titelträger ist Kanada, das in Riga am 6. Juni 2021 im Finale Finnland mit 3:2 nach Verlängerung bezwungen hatte und sich so den 27. Weltmeister-Titel sicherte. Die Ahornblätter sind mit Russland gleichgezogen, das von der WM 2022 ausgeschlossen wurde. Kanada kann also alleiniger Rekordweltmeister werden.

So viel Gold, Silber oder Bronze holten die verschiedenen Nationen bei den 84 Weltmeisterschaften in den Jahren von 1920 bis 2021:

Die Siegerliste