Eishockey-WM 2024: Ort, Datum, Modus, Übertragung

Als Vize-Weltmeister startet der Deutsche Eishockey-Bund in die Weltmeisterschaft in Tschechien. Alle wichtigen Informationen gibt es hier im Überblick.

Nach der sensationellen Vorstellung im vergangenen Jahr reist der DEB als Vizeweltmeister in die kommende Weltmeisterschaft im Nachbarland. Ohne den NHL-Star Tim Stützle will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft an die Leistungen anknüpfen und erneut um eine Medaille kämpfen. Als Weltranglisten-Fünfter startet das Team von Bundestrainer Harold Kreis jedoch nicht als Außenseiter in dieses Vorhaben.

Wo findet die WM statt?

Auf die deutsche Auswahl wartet in diesem Jahr keine weite Anreise zur Weltmeisterschaft. Nachdem die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr noch im finnischen Tampere und im lettischen Riga stattfand, reist die Nationalmannschaft zur diesjährigen Ausgabe ins Nachbarland Tschechien. Die Spiele des Turniers werden in der 17.383 Zuschauer fassenden O2 Arena in der Hauptstadt Prag sowie in der Ostravar Arena mit einer Kapazität von 10.004 Zuschauern in der Stadt Ostrava (drittgrößte Stadt der Republik, im Osten an der Grenze zu Polen und der Slowakei gelegen) ausgetragen.

Wann beginnt die Eishockey-WM 2024?

Die Weltmeisterschaft wird mit den Partien zwischen der Schweiz und Norwegen sowie der Slowakei gegen Deutschland am 10. Mai um 16.20 Uhr eröffnet. Bis zum 26. Mai kämpfen dann die 16 teilnehmenden Mannschaften um den Titel des Weltmeisters.

Die wichtigsten Termine in der Übersicht

Insgesamt 64 Spiele werden während der Eishockey-WM in Tschechien stattfinden. Vom 10. bis zum 21. Mai spielen die Nationalteams in der Vorrunde die jeweiligen Gruppensieger der beiden Gruppen aus. Zwei Tage später (23. Mai) stehen dann die Viertelfinals an, bevor am 25. Mai die Runde der letzten vier Mannschaften ausgetragen wird. Am abschließenden Tag des Turniers, dem 26. Mai, werden im Finale sowie im Spiel um Platz 3 die Medaillen vergeben.

Freitag, 10. bis Dienstag, 21. Mai

Vorrunde

Donnerstag, 23. Mai

Viertelfinale

Samstag, 25. Mai

Halbfinale

Sonntag, 26. Mai

Finale/Spiel um Platz 3

Alles Wichtige zum Modus der Eishockey-WM

Bei der Weltmeisterschaft werden die 16 Teilnehmer der sogenannten "Top-Division" in zwei Gruppen je acht Nationen aufgeteilt. Aufgrund des Einmarsches in die Ukraine sind die Nationen Russland sowie Belarus von der Teilnahme am Turnier ausgeschlossen.

In der Vorrunde spielen alle Auswahlmannschaft einmal gegen jeden Gruppengegner. Der Gewinner der Vorrundenspiele erhält für jeden Sieg jeweils drei Punkte, bei einem Unentschieden erhalten beide Mannschaften einen Punkt. Nachdem kein Spiel während der WM Remis ausgehen kann, folgt eine fünfminütige Overtime mit Sudden-Death sowie ein anschließendes Penalty-Schießen, bei dem der Sieger einen weiteren Punkt erhält (insgesamt also zwei Punkte).

So werden die Plätze eins bis acht in den jeweiligen Gruppen ausgespielt: Die ersten vier Mannschaften beider Gruppen ziehen für die Playoffs ins Viertelfinale ein, während die Letztplatzierten aus der Top-Division in die Division IA bzw. IB absteigen.

In den Playoffs treten die verbleibenden Teams dann in einem Spiel im K.-o.-Modus an. In der Runde der letzten Acht trifft der Bestplatzierte auf den am schlechtesten platzierten Viertelfinalisten der anderen Gruppe sowie der Zweitplatzierte auf den Drittplatzierten der anderen Gruppe. Die Gewinner der Viertelfinales spielen folgend im Halbfinale die Teilnehmer am Finale (Sieger HF) sowie dem Spiel um Platz 3 (Verlierer HF) aus.

Mit wem ist Deutschland in der Gruppe?

Deutschland ist Teil der Gruppe B, die ihre Vorrundenspiele ausschließlich in der Ostravar Arena austrägt. Die kommenden Gegner für das Team von Bundestrainer Harold Kreis bei der Weltmeisterschaft sind (in Klammern die IIHF-Weltranglisten-Position des Jahres 2023):

USA (4)

Schweden (6)

Slowakei (9)

Lettland (10)

Frankreich (13)

Kasachstan (15)

Polen (22)

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Der kostenpflichtige Online-Anbieter Sportdeutschland.TV hat sich die Übertragungsrechte für alle 64 Spiele der Eishockey-WM 2024 gesichert. Ohne Abonnement können Interessierte auf der Plattform einzelne Spiele sowie ein Paket buchen. Nachdem die ProSiebenSat1. Media AG die Rechte an der Übertragung von 30 Partien der Eishockey-WM von der DOSB New Media GmbH, Eigentümer von Sportdeutschland.TV, erworben hat, können deutsche Fans die Spiele der deutschen Mannschaft - auch bei einem Weiterkommen in die K.-o.-Runde - sowohl bei ProSieben bzw. ProSieben Maxx als auch jeweils gleichzeitig im Livestream auf ran.de und Joyn verfolgen.