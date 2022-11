Wer überträgt Deutschland-Japan live im TV und Stream?

Zum Auftakt der WM 2022 in Katar muss die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan ran. Doch wer überträgt den ersten deutschen Auftritt live im TV und Stream?

Vier Jahre nach dem frühen Ausscheiden als amtierender Weltmeister in Russland beginnt am Mittwoch (14 Uhr) die WM in Katar für die DFB-Auswahl. Im Khalifa International Stadium trifft Deutschland erstmals in einem Pflichtspiel auf die japanische Auswahl. Dort soll bereits früh im Turnier ein Ausrufezeichen gesetzt werden, bevor es am zweiten Spieltag zum Duell der Favoriten gegen Spanien kommt.

Japan, derzeit 24. der FIFA-Weltrangliste, erreichte die Endrunde in Katar als Gruppenzweiter in der asiatischen WM-Qualifikation hinter Saudi-Arabien. Im WM-Kader befinden sich viele bekannte Gesichter: Mit Hiroki Ito, Wataru Endo (beide VfB Stuttgart), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Maya Yoshida (FC Schalke 04), Ritsu Doan (SC Freiburg), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) und Takuma Asano (VfL Bochum) hat Trainer Hajime Moriyasu gleich acht in Deutschland aktive Spieler in seinen WM-Kader berufen.

ARD überträgt live in TV und Stream - Schweinsteiger mit dabei

Die ARD wird die Partie in Deutschland im Free-TV übertragen, aus ar-Rayyan melden sich Moderatorin Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte eine knappe Stunde vor Anpfiff. Als Kommentator ist dann Tom Bartels im Dienst. Parallel zur Übertragung im TV ist das Spiel sowohl bei der ARD als auch bei "Magenta TV" online im Stream zu sehen.

Weiter geht es für Deutschland dann am 27. November (20 Uhr) gegen Spanien, bevor das letzte Gruppenspiel gegen Costa Rica am 1. Dezember (20 Uhr) steigt.