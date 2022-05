Wer überträgt das Pokalfinale Freiburg gegen Leipzig live im TV?

Am Samstag, dem 21. Mai, stehen sich Freiburg und Leipzig im DFB-Pokalfinale in Berlin gegenüber. Hier ist die Partie zu sehen.

Leipzig und Freiburg stehen sich am 21. Mai in Berlin gegenüber. IMAGO/motivio

Nach einem 3:1 beim Hamburger SV zog der SC Freiburg in sein erstes Pokalfinale ein und greift nun nach dem Titel. In Berlin steht den Breisgauern nun RB Leipzig am 21. Mai (20.00 Uhr, LIVE! bei kicker) gegenüber, das dank eines ganz späten Treffers von Emil Forsberg mit 2:1 gegen Union Berlin gewann.

Wie immer wird das Finale im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein, ARD strahlt die Partie aus. Aber auch auf dem Pay-TV-Sender "Sky" kann das Endspiel am 21. Mai angeschaut werden.

Währen die Freiburger erstmals in Berlin dabei sind, kennen sich die Leipziger dort schon aus. Im vergangenen Jahre verloren sie mit 1:4 gegen Dortmund, 2019 war beim 0:3 gegen die Bayern nichts zu holen. Nun wollen die Sachsen den ersten Titel der Vereinshistorie einfahren.